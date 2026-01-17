Сколько гривен можно получить при обмене 1000 долларов в январе 2026 года

Курс доллара пока стабилен. После начала 2026 года произошло подорожание этой валюты. Как показывают прогнозы в ближайшее время, ощутимых изменений на валютном рынке ожидать не стоит.

Какой курс доллара в Украине сейчас? По состоянию на 17 января, официальный курс доллара в Украине – 43,39 гривны, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ. Читайте также "Трамп" за 22 миллиарда долларов: что известно об одном из самых дорогих военных кораблей США По данным издания "Минфин", банковский средний курс доллара, сейчас такой: покупка – 43,20 гривны за доллар США;

продажа – 43,75 гривны за доллар США. Изменилась ситуация и в обменниках. Средний курс доллара там сейчас такой: покупка – 43,45 гривны за доллар США;

продажа – 43,55 гривны за доллар США. Какую сумму можно получить, если сдать 1000 долларов? при обмене 1000 долларов через банк, удастся получить почти – 43 200 гривен;

а вот при обмене 1000 долларов через обменник, удастся выручить ориентировочно – 43 450 гривен. За сколько сегодня можно купить 1000 долларов? в банке для приобретения 1000 долларов нужно ориентировочно – 43 750 гривен;

в обменнике для покупки 1000 долларов необходимо уже примерно – 43 550 гривен. Что важно знать о курсе доллара сейчас? Сейчас в Украине действует режим управляемой гибкости. То есть, регулятор мягко контролирует ситуацию на валютном рынке. В частности, благодаря своевременным валютным интервенциям.

На курс доллара в Украине сейчас влияет много факторов. Важнейшим аспектам остаются продолжительность и интенсивность боевых действий.

Ранее финансовый эксперт Smart Family Office Надежда Байор в комментарии 24 Каналу рассказала, что январские колебания курса доллара и евро являются полностью закономерными. Дело в том, что в начале года гривна всегда обесценивается. Этому способствует рост потребности Минфина в валюте. Однако впоследствии регулятор выкупает избыток гривны. Именно эти действия НБУ способствуют стабилизации курса.