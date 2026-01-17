Скільки гривень можна отримати при обміні 1000 доларів у січні 2026 року

На курс долара в Україні зараз впливає багато факторів. Найважливішим аспектам залишаються тривалість та інтенсивність бойових дій.

Раніше фінансова експертка Smart Family Office Надія Байор у коментарі 24 Каналу розповіла, що січневі коливання курсу долара та євро є повністю закономірними. Річ у тім, що на початку року гривня завжди знецінюється. Цьому сприяє зростання потреби Мінфіну у валюті. Проте згодом регулятор викуповує надлишок гривні. Саме ці дії НБУ сприяють стабілізації курсу.