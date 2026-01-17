Скільки гривень можна отримати при обміні 1000 доларів у січні 2026 року
- Станом на 17 січня 2026 року, офіційний курс долара в Україні становить 43,39 гривні.
- При обміні 1000 доларів через банк можна отримати 4 320 гривень, а через обмінник – 4 345 гривень.
Курс долара наразі стабільний. Після початку 2026 року відбулося здорожчання цієї валюти. Як показують прогнози найближчим часом, відчутних змін на валютному ринку очікувати не варто.
Який курс долара в Україні зараз?
Станом на 17 січня, офіційний курс долара в Україні – 43,39 гривні, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
За даними видання "Мінфін", банківський середній курс долара, зараз такий:
купівля – 43,20 гривні за долар США;
продаж – 43,75 гривні за долар США.
Змінилась ситуація і в обмінниках. Середній курс долара там наразі такий:
купівля – 43,45 гривні за долар США;
продаж – 43,55 гривні за долар США.
Яку суму можна отримати, якщо здати 1000 доларів?
- при обміні 1000 доларів через банк, вдасться отримати майже – 43 200 гривень;
- а от при обміні 1000 доларів через обмінник, вдасться виручити орієнтовно – 43 450 гривень.
За скільки сьогодні можна купити 1000 доларів?
- у банку для придбання 1000 доларів потрібно орієнтовно – 43 750 гривень;
- в обміннику для покупки 1000 доларів необхідно уже приблизно – 43 550 гривень.
Що важливо знати про курс долара зараз?
Наразі в Україні діє режим керованої гнучкості. Тобто, регулятор м'яко контролює ситуацію на валютному ринку. Зокрема, завдяки своєчасним валютним інтервенціям.
На курс долара в Україні зараз впливає багато факторів. Найважливішим аспектам залишаються тривалість та інтенсивність бойових дій.
Раніше фінансова експертка Smart Family Office Надія Байор у коментарі 24 Каналу розповіла, що січневі коливання курсу долара та євро є повністю закономірними. Річ у тім, що на початку року гривня завжди знецінюється. Цьому сприяє зростання потреби Мінфіну у валюті. Проте згодом регулятор викуповує надлишок гривні. Саме ці дії НБУ сприяють стабілізації курсу.