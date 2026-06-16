НБУ выпустил новые 100 гривен: они доступны с сегодняшнего дня
С 16 июня 2026 года в обращение вводятся новые банкноты. Это обновленные образцы номиналом 100 гривен. Чем именно отличаются эти купюры, читайте далее.
Чем отличаются новые 100 гривен?
На оборотной стороне банкнот в правой верхней части новых банкнот номиналом 100 гривен размещен лозунг: "СЛАВА УКРАИНЕ! ГЕРОЯМ СЛАВА!", сообщает НБУ.
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Других изменений нет. Новые банкноты соответствуют образцам 2014 года.
Отметим, с 16 июня НБУ начнет выдавать новые модифицированные банкноты:
- украинским банкам;
- компаниям, занимающимся обработкой наличных;
- инкассаторским компаниям.
Обратите внимание! Гражданам не нужно специально обменивать старые 100 гривен на новые купюры.
Как законное платежное средство они будут находиться в обращении вместе с банкнотами номиналом 100 гривен предыдущих лет выпуска и подлежат обязательному приему по их номинальной стоимости всеми физическими и юридическими лицами без каких каких-либо ограничений на всей территории Украины для всех видов платежей и зачисления на счета, вклады, аккредитивы и для выполнения платежных операций,
– сообщает Нацбанк.
Введение в обращение таких 100 гривен является завершением процесса модификации гривневых банкнот. НБУ начал это делать в августе 2024 года. Посвящена такая инициатива была 33-й годовщине независимости Украины.
Какие еще банкноты были модифицированы?
- 8 августа 2024 года были введены в обращение номиналы 500 и 1000 гривен. В том же месяце, 23 числа, появились модифицированные 50 гривен.
- 21 августа 2025 года "мир увидели" модифицированные 20 гривен. А уже 25 февраля 2026 года — 200 гривен.