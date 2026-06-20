Валюта падает: сколько гривен в 100 евро теперь

19 июня официальный курс евро продемонстрировал падение. В то же время эти изменения незначительны. В целом ситуация на валютном рынке стабильна.

Каков курс евро в Украине сейчас?

По состоянию на 19 июня официальный курс евро составляет 51,4563 гривны, сообщает НБУ.

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Средний курс евро в банках, по данным издания"Минфин", сегодня составляет:

покупка – 51,28 гривны за евро;

продажа – 52 гривны за евро.

В обменных пунктах, в свою очередь, ситуация с курсом следующая:

покупка – 51,79 гривны за евро;

продажа – 52,05 гривны за евро.

Как говорит директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой, резких колебаний на рынке до конца июня не предвидится. Будут лишь незначительные изменения.

Сейчас в Украине действует режим "управляемой гибкости". То есть регулятор продолжает мягко контролировать ситуацию на рынке, в частности, благодаря своевременным валютным интервенциям.

За сколько сейчас можно купить 100 евро?

в банке приобрести 100 евро сейчас можно примерно за – 5 200 гривен;

в обменном пункте 100 евро можно купить примерно за – 5 205 гривен.

Сколько можно получить, если сдать 100 евро?

если сдать 100 евро в банк, можно получить примерно – 5 128 гривен;

при сдаче 100 евро в обменный пункт можно получить примерно – 5 179 гривен.

Отметим, что при сдаче евро следует обратить внимание на состояние купюр. Если они имеют незначительные повреждения, обмен осуществляется по стандартной процедуре. А вот валюта с признаками значительного износа сдается на инкассо.