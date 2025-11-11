Укр Рус
11 ноября, 08:00
За сколько можно продать 100 долларов 2006 года

Анастасия Зорик
Основные тезисы
  • 100 долларов 2006 года можно обменять по действующему курсу, если купюра подтверждена как настоящая.
  • Ценность для коллекционеров может повлиять на возможность продать ее дороже.

По состоянию на сейчас, действующими являются все доллары, выпущенные после 1914. То есть, финучреждения должны принимать всю валюту с этого года, которая находится в обращении.

Можно ли продать 100 долларов с 2006 года дороже?

100 долларов 2006 года выпуска можно сдать по действующему обменному курсу, сообщает 24 Канал.

Обратите внимание! Реализовать такую купюру дороже можно, если она имеет какую-то ценность для коллекционеров.

При обмене чрезвычайно важно в каком состоянии купюра. Если она имеет небольшие повреждения, это никак не влияет на цену банкноты.

Все банкноты иностранной валюты, подлинность которых подтверждена с использованием счетчиков и детекторов, должны приниматься к обмену. Это исключает влияние "человеческого фактора" на определение степени изношенности банкноты, 
– отмечает НБУ.

Напомним! С 2023 года понятие "незначительно изношенная банкнота" отменено.

В то же время сильно поврежденные купюры передают на инкассо, то есть:

  • вы передаете банкноту для обмена в банк;
  • банк передает деньги банку-корреспонденту, уже он проводит обмен.

После инкассо вы получаете не полную сумму. Дело в том, что эта процедура происходит по тарифам финучреждения.

Что еще важно знать о долларах сейчас?

  • Если на долларах возле серийного номера есть символ звезды, это действующая банкнота. Таким образом обозначаются замененные купюры.

  • Нацбанк отмечает, что сейчас чаще всего подделывают именно 100 долларов. Также не редкими являются фальшивки номиналом 50 долларов. Если вы подозреваете, что купюра поддельная, обратитесь в банк для экспертизы. НБУ проводит ее бесплатно.