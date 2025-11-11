За сколько можно продать 100 долларов 2006 года
- 100 долларов 2006 года можно обменять по действующему курсу, если купюра подтверждена как настоящая.
- Ценность для коллекционеров может повлиять на возможность продать ее дороже.
По состоянию на сейчас, действующими являются все доллары, выпущенные после 1914. То есть, финучреждения должны принимать всю валюту с этого года, которая находится в обращении.
Можно ли продать 100 долларов с 2006 года дороже?
100 долларов 2006 года выпуска можно сдать по действующему обменному курсу, сообщает 24 Канал.
Обратите внимание! Реализовать такую купюру дороже можно, если она имеет какую-то ценность для коллекционеров.
При обмене чрезвычайно важно в каком состоянии купюра. Если она имеет небольшие повреждения, это никак не влияет на цену банкноты.
Все банкноты иностранной валюты, подлинность которых подтверждена с использованием счетчиков и детекторов, должны приниматься к обмену. Это исключает влияние "человеческого фактора" на определение степени изношенности банкноты,
– отмечает НБУ.
Напомним! С 2023 года понятие "незначительно изношенная банкнота" отменено.
В то же время сильно поврежденные купюры передают на инкассо, то есть:
- вы передаете банкноту для обмена в банк;
- банк передает деньги банку-корреспонденту, уже он проводит обмен.
После инкассо вы получаете не полную сумму. Дело в том, что эта процедура происходит по тарифам финучреждения.
Что еще важно знать о долларах сейчас?
Если на долларах возле серийного номера есть символ звезды, это действующая банкнота. Таким образом обозначаются замененные купюры.
Нацбанк отмечает, что сейчас чаще всего подделывают именно 100 долларов. Также не редкими являются фальшивки номиналом 50 долларов. Если вы подозреваете, что купюра поддельная, обратитесь в банк для экспертизы. НБУ проводит ее бесплатно.