За скільки можна продати 100 доларів 2006 року

Станом на зараз, чинними є всі долари, випущені після 1914. Себто, фінустанови мають приймати усю валюту з цього року, яка перебуває в обігу.

Чи можна продати 100 доларів з 2006 року дорожче?

100 доларів 2006 року випуску можна здати за чинними обмінним курсом, повідомляє 24 Канал.

Зверніть увагу! Реалізувати таку купюру дорожче можна, якщо вона має якусь цінність для колекціонерів.

При обміні надзвичайно важливо в якому стані купюра. Якщо вона має невеликі пошкодження, це ніяк не впливає на ціну банкноти.

Всі банкноти іноземної валюти, справжність яких підтверджена з використанням лічильників та детекторів, повинні прийматися до обміну. Це виключає вплив "людського фактора" на визначення ступеня зношеності банкноти,

– зазначає НБУ.

Нагадаємо! З 2023 року поняття "незначно зношена банкнота" скасовано.

Водночас сильно пошкоджені купюри передають на інкасо, тобто:

ви передаєте банкноту для обміну в банк;

банк передає гроші банку-кореспонденту, уже він проводить обмін.

Після інкасо ви отримуєте не повну суму. Річ у тім, що ця процедура відбувається за тарифами фінустанови.

Що ще важливо знати про долари зараз?