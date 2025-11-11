За скільки можна продати 100 доларів 2006 року
- 100 доларів 2006 року можна обміняти за чинним курсом, якщо купюра підтверджена як справжня.
- Цінність для колекціонерів може вплинути на можливість продати її дорожче.
Станом на зараз, чинними є всі долари, випущені після 1914. Себто, фінустанови мають приймати усю валюту з цього року, яка перебуває в обігу.
Чи можна продати 100 доларів з 2006 року дорожче?
100 доларів 2006 року випуску можна здати за чинними обмінним курсом, повідомляє 24 Канал.
Зверніть увагу! Реалізувати таку купюру дорожче можна, якщо вона має якусь цінність для колекціонерів.
При обміні надзвичайно важливо в якому стані купюра. Якщо вона має невеликі пошкодження, це ніяк не впливає на ціну банкноти.
Всі банкноти іноземної валюти, справжність яких підтверджена з використанням лічильників та детекторів, повинні прийматися до обміну. Це виключає вплив "людського фактора" на визначення ступеня зношеності банкноти,
– зазначає НБУ.
Нагадаємо! З 2023 року поняття "незначно зношена банкнота" скасовано.
Водночас сильно пошкоджені купюри передають на інкасо, тобто:
- ви передаєте банкноту для обміну в банк;
- банк передає гроші банку-кореспонденту, уже він проводить обмін.
Після інкасо ви отримуєте не повну суму. Річ у тім, що ця процедура відбувається за тарифами фінустанови.
Що ще важливо знати про долари зараз?
Якщо на доларах біля серійного номера є символ зірки, це чинна банкнота. Таким чином позначаються замінені купюри.
Нацбанк наголошує, що зараз найчастіше підробляють саме 100 доларів. Також не рідкісними є фальшивки номіналом 50 доларів. Якщо ви підозрюєте, що купюра підробна, зверніться у банк для експертизи. НБУ проводить її безоплатно.