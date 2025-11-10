Что известно о деле Привата в отношении бывших владельцев?

Это должно стать возмещением убытков и судебных расходов после того, как в июле этого года суд признал их виновными в совершении масштабного мошенничества против Привата, пишет 24 Канал со ссылкой на пресс-службу банка.

Основная сумма убытков определена судом в размере 1 761 957 792 долларов США. Суд также обязал Коломойского и Боголюбова уплатить проценты в размере 1 190 083 824 долларов США и осуществить авансовый платеж для покрытия расходов ПриватБанка в размере 76 400 000 фунтов стерлингов (99 575 371 доллара США).

В частности Коломойский и Боголюбов обращались в суд с просьбой предоставить разрешение на апелляцию и остановить исполнение решения до ее рассмотрения. Однако оба ходатайства были отклонены судом.

Важно! Поэтому все вышеупомянутые суммы должны быть уплачены до 24 ноября 2025 года, а в случае неуплаты до этой даты, в дальнейшем на них будут начисляться проценты.

Если эти суммы не будут уплачены добровольно, ПриватБанк безотлагательно начнет процесс взыскания и будет добиваться принудительного исполнения решения суда за счет активов бывших владельцев, чтобы получить компенсацию для Банка и, соответственно, для его акционера – Правительства Украины,

– говорится в сообщении.

Следует напомнить, что активы бывших владельцев находятся под судебным приказом о всемирном аресте активов еще с декабря 2017 года. Суд обязал Коломойского и Боголюбова оплатить расходы ПриватБанка на основе "полного возмещения", что имеет следствием более высокий размер возмещения в случае, когда поведение стороны, проигравшей, дает основания для такого решения.

В этом контексте Судья Трауэр отметил, что "...позиции Ответчиков были по своей сути неправдоподобными и построенными на сознательной лжи", а также попытки Боголюбова дистанцироваться от мошеннических действий "была глубоко обманчивой и недобросовестной".

Заметьте! Судом было установлено, что Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов представили "позицию, которая имела целью ввести суд в заблуждение".

Напомним, что Приватбанк выиграл суд против своих бывших владельцев еще 30 июля. Об этом сообщили в пресс-службе.

ПриватБанк одержал безоговорочную победу в многомиллиардном английском судебном процессе против Коломойского и Боголюбова,

– говорится в заметке.

Обратите внимание! Отмечается, что судебное решение является победой для банка, который был национализирован в декабре 2016 года. На момент национализации он был недокапитализирован на сумму около 5,5 миллиардов долларов США и впоследствии был рекапитализирован государством.

Что еще следует знать о ситуации с Коломойским?