С какими долларами нужно быть максимально осторожными

Доллар – это одна из самых популярных иностранных валют в Украине. В то же время именно американскую валюту больше всего подделывали в 2024 году. Особенно "популярными" среди мошенников были две банкноты.

Обмен долларов в Украине

Обмен иностранной валюты в Украине – это процесс с четкими правилами и требованиями. Например, действительными являются все доллары, которые были выпущены с 1914 года. Поэтому банки и пункты обмена должны принимать все банкноты долларов, которые прошли проверку на подлинность и были в надлежащем состоянии, пишет 24 Канал со ссылкой на НБУ.

Интересно Топовый банк в Украине объявил о повышении сразу ряда тарифов: суммы впечатляют

Однако банки и обменники не принимают купюры, которые оказались фальшивыми. В 2024 году, по данным НБУ, среди изъятых из обращения поддельных банкнот иностранной валюты чаще всего фиксировали доллары США. На эту валюту приходилось 93% таких случаев. Для сравнения, доля евро составляла лишь 7%.

В Нацбанке добавили, что чаще всего подделывали купюры доллара США с такими номиналами:

100 долларов (90%)

50 долларов США (9%)

Именно поэтому стоит более тщательно проверять доллары на подлинность. Особенно если речь идет о выше упомянутых банкнотах. Напомним, что проверить подлинность долларов можно даже в домашних условиях. Еще один вариант – это обращение в банк с соответствующим запросом.