Укр Рус
Финансы Финансовые новости Так выглядят новые 100 долларов: будьте внимательны, это не подделка
26 октября, 13:46
2

Так выглядят новые 100 долларов: будьте внимательны, это не подделка

Анастасия Зорик
Основные тезисы
  • Новые 100-долларовые банкноты, которые появились в 2013 году, имеют синий оттенок и больший портрет Бенджамина Франклина.
  • Банкнота содержит новые элементы защиты, такие как синяя подвижная 3D лента и "скрытые" символы на чернильнице.

В 2013 году появились новые 100 долларов. В этот же год они вошли в обращение. Визуально новая банкнота ощутимо отличается от старой.

Как изменился внешний вид новых 100 долларов?

В первую очередь изменился цвет банкноты. Теперь она имеет синий оттенок, пишет 24 Канал.

Читайте также Проба медицинского золота: можно ли выгодно сдать этот металл

Были внесены коррективы и относительно портрета Бенджамина Франклина:

  • рамка, где был Франклин, убрана;
  • сам портрет стал больше.

Также на банкноте появились новые элементы защиты. В частности, можно заметить синюю подвижную 3D ленту.

Стоит отметить и "скрытые" символы. Обратите внимание на чернильницу, на ней есть рисунок колокольчика. Увидеть это можно, если рассмотреть банкноту под углом.


Как выглядят новые 100 долларов / Фото Pexels

Что нужно знать о долларах?

  • Ранее долларовых банкнот было значительно больше. Однако еще в прошлом веке приняли решение сократить перечень номиналов (из-за отсутствия потребности в таких купюрах). Было убрано: 500, 1000, 5 000 и 10 000 долларов. По состоянию на сейчас, самая большая долларовая банкнота имеет номинал – 100, сообщает U.S.Currency.

  • По данным National Museum of American History, ранее существовала банкнота 100 000 долларов. Эта купюра использовалась только для внутренних расчетов между банками ФРС. То есть, такая банкнота никогда не находилась в наличном обращении.