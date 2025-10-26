Так виглядають нові 100 доларів: будьте уважні, це не підробка

У 2013 році з'явились нові 100 доларів. У цей же рік вони увійшли в обіг. Візуально нова банкнота відчутно відрізняється від старої.

Як змінився зовнішній вигляд нових 100 доларів? Першочергово змінився колір банкноти. Тепер вона має синій відтінок. Було внесено корективи і відносно портрета Бенджаміна Франкліна: рамка, де був Франклін, прибрана;

сам портрет став більшим. Також на банкноті з'явились нові елементи захисту. Зокрема, можна помітити синю рухому 3D стрічку. Варто відзначити і "приховані" символи. Зверніть увагу на чорнильницю, на ній є малюнок дзвоника. Побачити це можна, якщо роздивитись банкноту під кутом.

Як виглядають нові 100 доларів / Фото Pexels Що потрібно знати про долари? Раніше доларових банкнот було значно більше. Проте ще у минулому столітті ухвалили рішення скоротити перелік номіналів (через відсутність потреби у таких купюрах). Було прибрано: 500, 1000, 5 000 і 10 000 доларів. Станом на зараз, найбільша доларова банкнота має номінал – 100, повідомляє U.S.Currency.

За даними National Museum of American History, раніше існувала банкнота 100 000 доларів. Ця купюра використовувалась лише для внутрішніх розрахунків між банками ФРС. Себто, така банкнота ніколи не перебувала в готівковому обігу.