Як змінився зовнішній вигляд нових 100 доларів?

Першочергово змінився колір банкноти. Тепер вона має синій відтінок, пише 24 Канал.

Було внесено корективи і відносно портрета Бенджаміна Франкліна:

рамка, де був Франклін, прибрана;

сам портрет став більшим.

Також на банкноті з'явились нові елементи захисту. Зокрема, можна помітити синю рухому 3D стрічку.

Варто відзначити і "приховані" символи. Зверніть увагу на чорнильницю, на ній є малюнок дзвоника. Побачити це можна, якщо роздивитись банкноту під кутом.



Як виглядають нові 100 доларів / Фото Pexels

Що потрібно знати про долари?