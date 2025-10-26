Як змінився зовнішній вигляд нових 100 доларів?

Першочергово змінився колір банкноти. Тепер вона має синій відтінок, пише 24 Канал.

Було внесено корективи і відносно портрета Бенджаміна Франкліна:

  • рамка, де був Франклін, прибрана;
  • сам портрет став більшим.

Також на банкноті з'явились нові елементи захисту. Зокрема, можна помітити синю рухому 3D стрічку.

Варто відзначити і "приховані" символи. Зверніть увагу на чорнильницю, на ній є малюнок дзвоника. Побачити це можна, якщо роздивитись банкноту під кутом.


Як виглядають нові 100 доларів / Фото Pexels

Що потрібно знати про долари?

  • Раніше доларових банкнот було значно більше. Проте ще у минулому столітті ухвалили рішення скоротити перелік номіналів (через відсутність потреби у таких купюрах). Було прибрано: 500, 1000, 5 000 і 10 000 доларів. Станом на зараз, найбільша доларова банкнота має номінал – 100, повідомляє U.S.Currency.

  • За даними National Museum of American History, раніше існувала банкнота 100 000 доларів. Ця купюра використовувалась лише для внутрішніх розрахунків між банками ФРС. Себто, така банкнота ніколи не перебувала в готівковому обігу.