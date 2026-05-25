Новый рекорд официального курса: сколько гривен в 100 долларах теперь

Курс доллара несколько вырос. В то же время общая ситуация на валютном рынке предсказуема. Она остается стабильной, несмотря на незначительные изменения.

Какой курс доллара 25 мая 2026 года?

Сегодня официальный курс доллара установил новый рекорд, сейчас он составляет – 44,2619 гривны, сообщает НБУ.

По данным издания "Минфин", в банке средний курс доллара, по состоянию на сегодня, такой:

покупка – 43,98 гривны за доллар США;

продажа – 44,44 гривны за доллар США.

В обменниках, в свою очередь, ситуация следующая:

покупка – 44,05 гривны за доллар США;

продажа – 44,13 гривны за доллар США.

В течение последней недели мая курс доллара останется стабильным. Как указывает в эксклюзивном комментарии 24 Каналу директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой, изменения будут незначительны.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" В начале мая официальный курс доллара составлял около 43,96 гривны. Если по состоянию на начало июня он будет находиться в пределах 44 – 44,15 гривны, то изменение за месяц будет почти незаметным (0,1 – 0,4%). То есть фактически речь пойдет не о резком росте курса, а об умеренном колебании в пределах стабильного рынка.

Ожидается, что коридоры валютных колебаний в течение 25 – 31 мая будут следующие:

на межбанке курс будет находиться в пределах: 43,8 – 44,35 гривны за доллар;

на наличном рынке: 43,75 – 44,5 гривны за доллар.

Сколько гривен надо, чтобы купить 100 долларов сейчас?

чтобы купить 100 долларов в банке, нужно ориентировочно – 4 444 гривен;

для покупки 100 долларов в обменнике, необходимо примерно – 4 413 гривен.

Сколько можно выручить, если 100 долларов сдать?

при сдаче 100 долларов в банк, можно получить примерно – 4 398 гривен;

в обменнике при обмене 100 долларов можно получить ориентировочно – 4 405 гривен.

Что важно знать об обмене долларов?