Какой курс доллара 25 мая 2026 года?

Сегодня официальный курс доллара установил новый рекорд, сейчас он составляет – 44,2619 гривны, сообщает НБУ.

По данным издания "Минфин", в банке средний курс доллара, по состоянию на сегодня, такой:

покупка – 43,98 гривны за доллар США;

продажа – 44,44 гривны за доллар США.

В обменниках, в свою очередь, ситуация следующая:

покупка – 44,05 гривны за доллар США;

продажа – 44,13 гривны за доллар США.

В течение последней недели мая курс доллара останется стабильным. Как указывает в эксклюзивном комментарии 24 Каналу директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой, изменения будут незначительны.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" В начале мая официальный курс доллара составлял около 43,96 гривны. Если по состоянию на начало июня он будет находиться в пределах 44 – 44,15 гривны, то изменение за месяц будет почти незаметным (0,1 – 0,4%). То есть фактически речь пойдет не о резком росте курса, а об умеренном колебании в пределах стабильного рынка.

Ожидается, что коридоры валютных колебаний в течение 25 – 31 мая будут следующие:

на межбанке курс будет находиться в пределах: 43,8 – 44,35 гривны за доллар;

на наличном рынке: 43,75 – 44,5 гривны за доллар.

Сколько гривен надо, чтобы купить 100 долларов сейчас?

чтобы купить 100 долларов в банке, нужно ориентировочно – 4 444 гривен;

для покупки 100 долларов в обменнике, необходимо примерно – 4 413 гривен.

Сколько можно выручить, если 100 долларов сдать?

при сдаче 100 долларов в банк, можно получить примерно – 4 398 гривен;

в обменнике при обмене 100 долларов можно получить ориентировочно – 4 405 гривен.

Что важно знать об обмене долларов?