Какой курс доллара 25 мая 2026 года?
Сегодня официальный курс доллара установил новый рекорд, сейчас он составляет – 44,2619 гривны, сообщает НБУ.
По данным издания "Минфин", в банке средний курс доллара, по состоянию на сегодня, такой:
- покупка – 43,98 гривны за доллар США;
- продажа – 44,44 гривны за доллар США.
В обменниках, в свою очередь, ситуация следующая:
- покупка – 44,05 гривны за доллар США;
- продажа – 44,13 гривны за доллар США.
В течение последней недели мая курс доллара останется стабильным. Как указывает в эксклюзивном комментарии 24 Каналу директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой, изменения будут незначительны.
В начале мая официальный курс доллара составлял около 43,96 гривны. Если по состоянию на начало июня он будет находиться в пределах 44 – 44,15 гривны, то изменение за месяц будет почти незаметным (0,1 – 0,4%). То есть фактически речь пойдет не о резком росте курса, а об умеренном колебании в пределах стабильного рынка.
Ожидается, что коридоры валютных колебаний в течение 25 – 31 мая будут следующие:
- на межбанке курс будет находиться в пределах: 43,8 – 44,35 гривны за доллар;
- на наличном рынке: 43,75 – 44,5 гривны за доллар.
Сколько гривен надо, чтобы купить 100 долларов сейчас?
- чтобы купить 100 долларов в банке, нужно ориентировочно – 4 444 гривен;
- для покупки 100 долларов в обменнике, необходимо примерно – 4 413 гривен.
Сколько можно выручить, если 100 долларов сдать?
- при сдаче 100 долларов в банк, можно получить примерно – 4 398 гривен;
- в обменнике при обмене 100 долларов можно получить ориентировочно – 4 405 гривен.
Что важно знать об обмене долларов?
В 2023 году НБУ отменил понятие "признаки незначительного износа". Соответственно, купюры с небольшими повреждениями свободно обмениваются по стандартному курсу.
Значительно изношенная валюта отдается на инкассо. Это специальная процедура, предусматривающая передачу банком денег в иностранный банк-корреспондент. Инкассо осуществляется с комиссией. Соответственно, вы получите не всю сумму при таком обмене.