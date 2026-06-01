Какую 1 гривну можно действительно дорого продать?

Достаточно дорого можно продать 1 гривну 1992 года выпуска, сообщает ресурс "Монеты-ягодки".

Особенность таких экземпляров в том, что там – гладкий гурт. Так произошло из-за отсутствия в то время инструментов для нанесения гуртовой надписи.

Уже позже специалисты монетного двора начали проводить различные эксперименты. В частности, тогда они осуществили нанесение надписей на гурт.

Как выглядит 1 гривна 1992 года с гладким гуртом / Скриншот "Монеты-ягодки".

За сколько можно продать 1 гривну 1992 года?

Если опираться на данные аукционов Violity, то такую гривну можно продать в среднем за 12 000 – 30 000 гривен. Однако есть и случаи, когда цена такого экземпляра была на уровне 37 000 гривен.

Больше всего стоимость такого экземпляра зависит именно от состояния. Заметим, если у вас есть эта монета, перед продажей ее не стоит чистить. Ведь это может наоборот – ухудшить ситуацию, например, из-за создания дополнительных царапин. В результате таких механических повреждений, цена монеты падает.

Какую еще 1 гривну 1992 года можно дорого продать?