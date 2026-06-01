Какую 1 гривну можно действительно дорого продать?
Достаточно дорого можно продать 1 гривну 1992 года выпуска, сообщает ресурс "Монеты-ягодки".
Читайте также НБУ выпустил новые 5 гривен: что известно об этой монете
Особенность таких экземпляров в том, что там – гладкий гурт. Так произошло из-за отсутствия в то время инструментов для нанесения гуртовой надписи.
Уже позже специалисты монетного двора начали проводить различные эксперименты. В частности, тогда они осуществили нанесение надписей на гурт.Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google
Как выглядит 1 гривна 1992 года с гладким гуртом / Скриншот "Монеты-ягодки".
За сколько можно продать 1 гривну 1992 года?
Если опираться на данные аукционов Violity, то такую гривну можно продать в среднем за 12 000 – 30 000 гривен. Однако есть и случаи, когда цена такого экземпляра была на уровне 37 000 гривен.
Больше всего стоимость такого экземпляра зависит именно от состояния. Заметим, если у вас есть эта монета, перед продажей ее не стоит чистить. Ведь это может наоборот – ухудшить ситуацию, например, из-за создания дополнительных царапин. В результате таких механических повреждений, цена монеты падает.
Какую еще 1 гривну 1992 года можно дорого продать?
Подвид 1.1АА1, где на гурте указано 1994 год, можно реализовать за ориентировочно 29 тысяч гривен. С монетами, где на гурте 1995 ситуация сложнее, все зависит от вида. Экземпляры 1.1АА1.1 стоят 11 – 20 тысяч гривен. А вот 1.1АА2 40 – 44 тысячи гривен.
Самым дорогим видом остается 2ААд. Это перечекан с 5 копеек, ходивших в СССР. Цена этой монеты примерно – 80 тысяч гривен.