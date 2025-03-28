18 рекордов за год: какая цена 1 грамма, килограмма и унции золота

Золото фиксирует рекорды на рынке второй день подряд. Стоит добавить, что драгоценный металл уже пересек важную психологическую границу.

Цена золота установила новый рекорд

Золото подорожало до нового исторического максимума. Драгоценный металл зафиксировал 18 рекордов за год, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Золото дорожает, поскольку инвесторы ищут безопасные активы. Эта тенденция существует из-за роста глобального торгового напряжения. Еще одна причина – это падение фондовых рынков после на фоне введения пошлин Дональдом Трампом. В частности, цены на золото отреагировали на пошлины на импортные автомобили, которые ввела администрация Трампа.

В результате цена золота на спотовом рынке в четверг, 27 марта, выросла на 1,2% до 3057,12 доллара за тройскую унцию. Позже золото обновило рекорд, подорожав до 3059,30 доллара за унцию. Это стало 17 рекордом, который металл зафиксировал за год.

К теме! Впервые в истории цена золота пересекла психологический рубеж в 3000 долларов за унцию еще в середине марта.

Контракты на золото также подорожали на 1,5% до 3069,10 доллара за унцию. Максимум зафиксировали на уровне 3070,90 доллара за унцию. Более того, ожидают, что золото продолжит расти в цене и устанавливать новые рекорды на рынке. Старший рыночный стратег RJO Futures прогнозирует, что цена золота (фьючерсы) вырастет до 3100 долларов за унцию в ближайшем будущем.

Цена золота за унцию, килограмм и грамм

Дальше – больше! Золото установило новые рекорды во время торгов 28 марта. Цена фьючерсов на золото торгуется на уровне 3082 доллара за унцию, информирует MarketWatch. Всего с начала года контракты на драгоценный металл выросли в цене почти на 17%.

На спотовом рынке цена золота также обновила рекорд, достигнув 3071,53 доллара за унцию. На момент создания материала, драгоценный металл демонстрирует отрицательную динамику на рынке, согласно данным Всемирного совета по золоту. В то же время килограмм золота стоит 98 751 доллар США, а грамм золота – 98,75 доллара.