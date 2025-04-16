США давят на рынок нефти: сколько стоит черное золото сегодня

Эталонные бренды нефти продолжают фиксировать потери. Рынок реагирует на тарифную политику Дональда Трампа.

Мировые цены на нефть на сегодня

В среду, 16 апреля, нефть продолжает падать в цене. На рынок нефти влияет неопределенность относительно последствий таможенной политики Дональда Трампа, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Трейдеры снова оценивают потенциальное влияние торговой войны между США и Китаем на экономический рост и спрос на энергоносители. Кроме того, ожидают, что в 2025 году мировой спрос на нефть будет расти самыми медленными темпами за последние пять лет. К тому же прогнозируют, что рост объемов добычи нефти в США также снизится из-за пошлин президента США Дональда Трампа

Обратите внимание! ОПЕК обнародовала новый прогноз для мирового спроса на нефть. Нефтяной картель ожидает уменьшения спроса на черное золото до конца 2025 года.

Сколько стоит нефть сегодня

Фьючерсы на нефть Brent упали в цене на 18 центов или на 0,3%. Марка нефти торгуется на уровне 64,49 доллара за баррель. Нефть West Texas Intermediate подешевела на 16 центов или на 0,3%. Цена американской нефти упала до 61,17 доллара за баррель.

Согласно данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на таких уровнях: