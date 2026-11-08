Ліміти на перекази зростуть не для всіх: кого торкнуться нові правила банків у листопаді

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Які ліміти на перекази діятимуть з 14 листопада

Нові правила передбачені оновленою редакцією Меморандуму про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг, який банківська спільнота підписала 14 травня 2026 року. Зміни впроваджують у два етапи. Перший розпочався 14 серпня, а другий стартує 14 листопада 2026 року. Саме тоді тимчасові ліміти для окремих категорій підприємців та компаній зменшаться.

Зокрема, з 14 листопада діятимуть такі обмеження:

ФОП першої групи – до 400 тисяч гривень на місяць замість нинішніх 600 тисяч гривень;

ФОП другої та третьої груп – до 1 мільйона гривень на місяць замість 3 мільйонів гривень;

юридичні особи з ознаками компаній-оболонок – до 2 мільйонів гривень на місяць замість 5 мільйонів гривень.

Важливо, що ці обмеження не поширюються автоматично на всіх підприємців. Насамперед ідеться про новостворених ФОПів, які працюють менш ніж шість місяців, підприємців, які тривалий час не здійснювали діяльність, а потім відновили активні операції, а також юридичних осіб із ознаками ризикової діяльності.

При цьому ліміт встановлюють не на один платіж, а на загальну суму переказів протягом місяця. Банки підраховуватимуть операції наростаючим підсумком.

Водночас перевищення встановленого порога не означає повної заборони переказувати гроші. Однак такі операції не проходитимуть автоматично. Щоб здійснити платіж понад ліміт, підприємцю або компанії доведеться надати банку відповідну платіжну інструкцію та документально підтвердити походження коштів.

Чи зміняться ліміти на перекази з картки на картку для звичайних українців

Для звичайних фізичних осіб новий етап обмежень із 14 листопада не передбачає зміни місячних лімітів. Вони й надалі залежатимуть від рівня ризику клієнта та наявності документального підтвердження його доходів.

Зокрема, для громадян без документального підтвердження доходів діють такі обмеження:

до 50 тисяч гривень на місяць – для клієнтів із високим рівнем ризику;

до 100 тисяч гривень на місяць – для клієнтів із низьким та середнім рівнями ризику.

Ці обмеження діють ще з 2025 року і не є нововведенням листопада 2026 року. Якщо клієнт може документально підтвердити свої доходи, банк може переглянути встановлений для нього ліміт.

Водночас фінансовий моніторинг може стосуватися операцій незалежно від їхньої суми. Якщо перекази здаються банку нетиповими або підозрілими, фінансова установа має право запросити пояснення та документи про походження коштів.

Зверніть увагу! Особливу увагу банки можуть звертати на різке збільшення обсягів надходжень, велику кількість дрібних платежів від різних осіб, нетипову активність рахунку та штучне дроблення великих переказів на менші суми.

Тому українцям, які регулярно здійснюють значні перекази, варто подбати про документи, що підтверджують джерела доходів. Це допоможе пояснити походження коштів у разі запиту банку та уникнути зайвих труднощів під час фінансового моніторингу.

Раніше ми повідомляли, що "ПриватБанк" запустив технологію відкритого банкінгу, яка дозволяє користувачам прив'язати рахунки інших фінансових установ до застосунку Приват24. Завдяки цьому фізичні особи та підприємці зможуть перевіряти баланс, переглядати історію транзакцій та робити перекази з різних карток в єдиному інтерфейсі.