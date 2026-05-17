Військова пенсія по інвалідності: на які виплати може розраховувати III група

В Україні військовослужбовці, які отримали інвалідність через службу або під час виконання бойових завдань, мають право на окремий вид пенсійного забезпечення. Розмір таких виплат залежить від групи інвалідності, причин її встановлення та грошового забезпечення військового.

Чим відрізняються пенсії по інвалідності військових?

В Україні пенсії для військовослужбовців з інвалідністю обчислюються за окремими правилами, які суттєво відрізняються від загальної пенсійної системи. Розмір таких виплат залежить не лише від групи інвалідності, пояснює Пенсійний фонд.

Цікаво Хто може отримати знижку 100% на комуналку зараз

А й від причин її встановлення, грошового забезпечення військового та статусу самої інвалідності. Саме тому навіть військові з однаковою III групою інвалідності можуть отримувати різні суми пенсійних виплат.

Коли військовий має право на пенсію по інвалідності?

Пенсію призначають військовослужбовцям, якщо інвалідність:

настала під час проходження служби;

була встановлена не пізніше ніж через три місяці після звільнення;

або виникла пізніше, але через захворювання чи наслідки служби.

Ці правила визначає закон про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби. Фактично ключове значення має не лише сама наявність інвалідності, а її зв’язок із військовою службою.

Скільки може отримувати військовий із III групою?

Для осіб з інвалідністю внаслідок війни III групи пенсія становить 60% від суми грошового забезпечення військового, нагадує ПФУ. Однак на практиці виплата рідко обмежується лише базовою частиною пенсії.

До неї можуть додаватися:

підвищення відповідно до постанов уряду;

державна адресна допомога;

додаткові надбавки;

цільові доплати.

У результаті фактичний розмір пенсії часто виявляється вищим за початково обчислену суму.

Чому держава вводить додаткові доплати для військових?

Після початку повномасштабної війни система військових пенсій стала однією з найбільш навантажених частин соціальної сфери. Держава поступово розширює механізми підтримки ветеранів та людей з інвалідністю внаслідок війни, оскільки базова формула пенсії не завжди дозволяє забезпечити достатній рівень доходу.

Саме тому уряд почав активніше використовувати:

адресні доплати;

мінімальні гарантовані виплати;

спеціальні надбавки для ветеранів війни.

Для осіб з III групою інвалідності держава гарантує мінімальний рівень пенсійного забезпечення. Якщо після всіх нарахувань сума не досягає встановленого порогу, Пенсійний фонд додає адресну допомогу.

Чому III група часто отримує менші виплати?

Експерти звертають увагу, що саме люди з III групою інвалідності найчастіше стикаються з відносно нижчими пенсійними виплатами порівняно з I та II групами.

Довідково! Причина у тому, що законодавство прив’язує розмір пенсії до ступеня втрати працездатності. Для III групи коефіцієнт нижчий, то відповідно й базова пенсія менша.

Через це значну роль для таких військових починають відігравати:

надбавки;

статус учасника бойових дій;

доплати за особливі заслуги;

адресна допомога.

Фактично сучасна система військових пенсій дедалі більше будується не лише навколо основної пенсії, а навколо комплексу різних компенсацій та соціальних гарантій.

Чи варто військовим із III групою інвалідності обирати пенсію за віком?