Яка буде пенсія при стажі 29 років у 2026 році
Розмір пенсії залежить не тільки від кількості страхового стажу. Також надзвичайно важливими є дохід та час виходу на заслужений відпочинок.
Який розмір пенсії при стажі 29 років?
При стажі 29 років у 2026 році можна вийти на пенсію, повідомляє ПФУ.
Читайте також Як отримати максимально можливу пенсію в Україні
Для того, аби це зробити в 60 років – стажу недостатньо. Адже в цьому випадку мінімальна вимога – 33 роки страхового стажу.
А от в 63 мінімум для виходу на заслужений відпочинок наразі – 23 роки. Відповідно, маючи 29 років стажу, особа піде на пенсію саме в цьому віці.
Також при розрахунках врахуємо, що:
- особа мала дохід 15 тисяч гривень;
- громадянин йде на пенсію на загальних умовах.
Зверніть увагу! Розрахунки, здійснені через пенсійний калькулятор.
Якщо враховувати наведені дані, пенсія в цьому випадку складе приблизно – 5,6 тисячі гривень.
Яка пенсія при доході 15 тисяч гривень при стажі 29 років / Скриншот Пенсійний калькулятор
Нагадаємо, пенсії українців можуть зростати, завдяки різного роду доплатам. Наприклад, за віком. Вона нараховується автоматично громадянам старше 70 років. Наразі розмір такої доплати 300 – 570 гривень.