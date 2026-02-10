Укр Рус
10 лютого, 06:47
2

Яка буде пенсія в 60 при зарплаті 25 тисяч гривень

Анастасія Зорик
Основні тези
  • Для виходу на пенсію в 2026 році у 60 років потрібно мати щонайменше 33 роки стажу.
  • При доході 25 тисяч гривень та стажі 33 роки, пенсія складатиме приблизно 9 тисяч гривень.

Наразі українці можуть вийти на пенсію, починаючи з 60 років. Також це можна зробити в 63 та 65. Аби вийти на заслужений відпочинок, необхідно набути достатню кількість стажу.

Скільки треба стажу, аби піти на пенсію у 2026 році?

Мінімально необхідна кількість стажу залежить від віку, повідомляє Пенсійний фонд.

У 2026 році деякі показники були відкориговані. Мінімуми зросли так:

  • аби піти на заслужений відпочинок у 60 років, потрібно мати у 2026 щонайменше – 33 роки стажу;
  • у 63 роки – 23 роки стажу;
  • у 65 років – 15 років.

Тобто, виходить, що найраніше, особа з доходом 25 тисяч гривень, може вийти на пенсію:

  • в 60 років;
  • зі стажем 33 роки.

Якою буде пенсія, якщо маєш дохід 25 тисяч гривень?

Проведемо розрахунки, спираючись на такі умови:

  • особа набула стаж 33 роки;
  • виходить на пенсію у 60 років;
  • мала дохід – 25 тисяч гривень.

Зверніть увагу! Розглянемо вихід на пенсію на загальних умовах.

За вказаних умов, пенсійна виплата складатиме приблизно – 9 тисяч гривень.


Розмір пенсії, якщо стаж 33 роки і дохід 25 000 гривень / Скриншот Пенсійний калькулятор

Важливо! Усі розрахунки відбувалися, завдяки пенсійному калькулятору.

Що ще важливо знати пенсіонерам зараз?

  • Не весь час роботи зараховується в стаж. Йдеться, зокрема, про періоди, коли особа не була оформлена офіційно. Річ у тім, що в страховий стаж враховується час роботи, коли сплачувався ЄСВ у розмірі не менше мінімального.

  • Пенсіонери можуть отримувати більшу виплату, завдяки різного роду доплатам. Зокрема, за віком. Така надбавка надається пенсіонерам старше 70 років, варіюється вона в межах 300 – 570 гривень.