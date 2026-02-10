Яка буде пенсія в 60 при зарплаті 25 тисяч гривень
- Для виходу на пенсію в 2026 році у 60 років потрібно мати щонайменше 33 роки стажу.
- При доході 25 тисяч гривень та стажі 33 роки, пенсія складатиме приблизно 9 тисяч гривень.
Наразі українці можуть вийти на пенсію, починаючи з 60 років. Також це можна зробити в 63 та 65. Аби вийти на заслужений відпочинок, необхідно набути достатню кількість стажу.
Скільки треба стажу, аби піти на пенсію у 2026 році?
Мінімально необхідна кількість стажу залежить від віку, повідомляє Пенсійний фонд.
У 2026 році деякі показники були відкориговані. Мінімуми зросли так:
- аби піти на заслужений відпочинок у 60 років, потрібно мати у 2026 щонайменше – 33 роки стажу;
- у 63 роки – 23 роки стажу;
- у 65 років – 15 років.
Тобто, виходить, що найраніше, особа з доходом 25 тисяч гривень, може вийти на пенсію:
- в 60 років;
- зі стажем 33 роки.
Якою буде пенсія, якщо маєш дохід 25 тисяч гривень?
Проведемо розрахунки, спираючись на такі умови:
- особа набула стаж 33 роки;
- виходить на пенсію у 60 років;
- мала дохід – 25 тисяч гривень.
Зверніть увагу! Розглянемо вихід на пенсію на загальних умовах.
За вказаних умов, пенсійна виплата складатиме приблизно – 9 тисяч гривень.
Розмір пенсії, якщо стаж 33 роки і дохід 25 000 гривень / Скриншот Пенсійний калькулятор
Важливо! Усі розрахунки відбувалися, завдяки пенсійному калькулятору.
Що ще важливо знати пенсіонерам зараз?
Не весь час роботи зараховується в стаж. Йдеться, зокрема, про періоди, коли особа не була оформлена офіційно. Річ у тім, що в страховий стаж враховується час роботи, коли сплачувався ЄСВ у розмірі не менше мінімального.
Пенсіонери можуть отримувати більшу виплату, завдяки різного роду доплатам. Зокрема, за віком. Така надбавка надається пенсіонерам старше 70 років, варіюється вона в межах 300 – 570 гривень.