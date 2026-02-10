Яка буде пенсія в 60 при зарплаті 25 тисяч гривень

Наразі українці можуть вийти на пенсію, починаючи з 60 років. Також це можна зробити в 63 та 65. Аби вийти на заслужений відпочинок, необхідно набути достатню кількість стажу.

Скільки треба стажу, аби піти на пенсію у 2026 році?

Мінімально необхідна кількість стажу залежить від віку, повідомляє Пенсійний фонд.

Читайте також Українці можуть вийти на пенсію раніше: хто має право на відпочинок у 55 років

У 2026 році деякі показники були відкориговані. Мінімуми зросли так:

аби піти на заслужений відпочинок у 60 років, потрібно мати у 2026 щонайменше – 33 роки стажу;

у 63 роки – 23 роки стажу;

у 65 років – 15 років.

Тобто, виходить, що найраніше, особа з доходом 25 тисяч гривень, може вийти на пенсію:

в 60 років;

зі стажем 33 роки.

Якою буде пенсія, якщо маєш дохід 25 тисяч гривень?

Проведемо розрахунки, спираючись на такі умови:

особа набула стаж 33 роки;

виходить на пенсію у 60 років;

мала дохід – 25 тисяч гривень.

Зверніть увагу! Розглянемо вихід на пенсію на загальних умовах.

За вказаних умов, пенсійна виплата складатиме приблизно – 9 тисяч гривень.



Розмір пенсії, якщо стаж 33 роки і дохід 25 000 гривень / Скриншот Пенсійний калькулятор

Важливо! Усі розрахунки відбувалися, завдяки пенсійному калькулятору.

Що ще важливо знати пенсіонерам зараз?