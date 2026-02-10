Какая будет пенсия в 60 при зарплате 25 тысяч гривен
- Для выхода на пенсию в 2026 году в 60 лет нужно иметь не менее 33 лет стажа.
- При доходе 25 тысяч гривен и стаже 33 года, пенсия будет составлять примерно 9 тысяч гривен.
Сейчас украинцы могут выйти на пенсию, начиная с 60 лет. Также это можно сделать в 63 и 65. Чтобы выйти на заслуженный отдых, необходимо приобрести достаточное количество стажа.
Сколько надо стажа, чтобы уйти на пенсию в 2026 году?
Минимально необходимое количество стажа зависит от возраста, сообщает Пенсионный фонд.
В 2026 году некоторые показатели были откорректированы. Минимумы выросли так:
- чтобы уйти на заслуженный отдых в 60 лет, нужно иметь в 2026 году минимум – 33 года стажа;
- в 63 года – 23 года стажа;
- в 65 лет – 15 лет.
То есть, получается, что ранее всего, лицо с доходом 25 тысяч гривен, может выйти на пенсию:
- в 60 лет;
- со стажем 33 года.
Какой будет пенсия, если имеешь доход 25 тысяч гривен?
Проведем расчеты, опираясь на следующие условия:
- лицо приобрело стаж 33 года;
- выходит на пенсию в 60 лет;
- имело доход – 25 тысяч гривен.
Обратите внимание! Рассмотрим выход на пенсию на общих условиях.
При указанных условиях, пенсионная выплата будет составлять примерно – 9 тысяч гривен.
Размер пенсии, если стаж 33 года и доход 25 000 гривен / Скриншот Пенсионный калькулятор
Важно! Все расчеты происходили, благодаря пенсионному калькулятору.
Что еще важно знать пенсионерам сейчас?
Не все время работы засчитывается в стаж. Речь идет, в частности, о периодах, когда лицо не было оформлено официально. Дело в том, что в страховой стаж учитывается время работы, когда уплачивался ЕСВ в размере не менее минимального.
Пенсионеры могут получать большую выплату, благодаря разного рода доплатам. В частности, по возрасту. Такая надбавка предоставляется пенсионерам старше 70 лет, варьируется она в пределах 300 – 570 гривен.