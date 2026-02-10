Какая будет пенсия в 60 при зарплате 25 тысяч гривен

Сейчас украинцы могут выйти на пенсию, начиная с 60 лет. Также это можно сделать в 63 и 65. Чтобы выйти на заслуженный отдых, необходимо приобрести достаточное количество стажа.

Сколько надо стажа, чтобы уйти на пенсию в 2026 году?

Минимально необходимое количество стажа зависит от возраста, сообщает Пенсионный фонд.

В 2026 году некоторые показатели были откорректированы. Минимумы выросли так:

чтобы уйти на заслуженный отдых в 60 лет, нужно иметь в 2026 году минимум – 33 года стажа;

в 63 года – 23 года стажа;

в 65 лет – 15 лет.

То есть, получается, что ранее всего, лицо с доходом 25 тысяч гривен, может выйти на пенсию:

в 60 лет;

со стажем 33 года.

Какой будет пенсия, если имеешь доход 25 тысяч гривен?

Проведем расчеты, опираясь на следующие условия:

лицо приобрело стаж 33 года;

выходит на пенсию в 60 лет;

имело доход – 25 тысяч гривен.

Обратите внимание! Рассмотрим выход на пенсию на общих условиях.

При указанных условиях, пенсионная выплата будет составлять примерно – 9 тысяч гривен.



Размер пенсии, если стаж 33 года и доход 25 000 гривен / Скриншот Пенсионный калькулятор

Важно! Все расчеты происходили, благодаря пенсионному калькулятору.

Что еще важно знать пенсионерам сейчас?