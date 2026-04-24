Пенсія у розмірі 20 тисяч гривень: як таку отримати

Розмір пенсії залежить від стажу. Також важливу роль відіграє дохід, який мала особа. Як отримати пенсію не менш як 20 тисяч гривень, читайте далі.

Як розраховується пенсія?

Пенсія розраховується за встановленою формулою. Наразі вона така: П = Зп х Кс, повідомляє Пенсійний фонд.

Зп у цій формулі – це заробітна плата чи дохід, який враховується при розрахунках. А Кс – коефіцієнт страхового стажу, що має застрахована особа.

Для того, аби піти на пенсію, людина має набути достатньо стажу. Мінімуми, станом на 2026 рік, такі:

аби піти на пенсію в 60, цьогоріч потрібно набути щонайменше 33 роки страхового стажу;

в 63 роки – 23 роки страхового стажу;

в 65 років – 15 роки страхового стажу, повідомляє ПФУ

Як отримати пенсію 20 тисяч?

Розглянемо ситуацію, коли особа має змогу піти на пенсію найраніше – в 60 років. Це можна зробити, наприклад, маючи 35 років стажу.

Важливо! Розрахунки проводимо з урахуванням, що пенсія складає – 20 тисяч гривень.

Підставимо вказані значення у формулу: Зп = П / Кс. Вийде, що заробітна плата має складати 20 тисяч / 0,35. Тобто, орієнтовно – 57 тисяч гривень.

