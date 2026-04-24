Пенсія у розмірі 20 тисяч гривень: як таку отримати
- Пенсія розраховується за формулою П = Зп х Кс, де Зп - це заробітна плата, а Кс - коефіцієнт страхового стажу.
- Для отримання пенсії в 20 тисяч гривень потрібна заробітна плата приблизно 57 тисяч гривень при 35 роках стажу.
Розмір пенсії залежить від стажу. Також важливу роль відіграє дохід, який мала особа. Як отримати пенсію не менш як 20 тисяч гривень, читайте далі.
Як розраховується пенсія?
Пенсія розраховується за встановленою формулою. Наразі вона така: П = Зп х Кс, повідомляє Пенсійний фонд.
Зп у цій формулі – це заробітна плата чи дохід, який враховується при розрахунках. А Кс – коефіцієнт страхового стажу, що має застрахована особа.
Для того, аби піти на пенсію, людина має набути достатньо стажу. Мінімуми, станом на 2026 рік, такі:
- аби піти на пенсію в 60, цьогоріч потрібно набути щонайменше 33 роки страхового стажу;
- в 63 роки – 23 роки страхового стажу;
- в 65 років – 15 роки страхового стажу, повідомляє ПФУ
Як отримати пенсію 20 тисяч?
Розглянемо ситуацію, коли особа має змогу піти на пенсію найраніше – в 60 років. Це можна зробити, наприклад, маючи 35 років стажу.
Важливо! Розрахунки проводимо з урахуванням, що пенсія складає – 20 тисяч гривень.
Підставимо вказані значення у формулу: Зп = П / Кс. Вийде, що заробітна плата має складати 20 тисяч / 0,35. Тобто, орієнтовно – 57 тисяч гривень.
Що ще мають знати українці про пенсію?
Українці мають право отримати доплату за понаднормовий стаж. Вона складає 1% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. Наразі це – 25,95 гривні за кожен рік понаднормового стажу.
Українці мають змогу збільшити свою пенсію і завдяки іншим доплатам. Зокрема, за віком. Така надбавка нараховується громадянам старше 70 років і поступово зростає від 300 до 570 гривень.