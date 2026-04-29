Яку будеш отримувати пенсію, якщо маєш офіційний стаж 36 років

При розрахунках пенсії враховується саме кількість офіційного стажу. Тобто, того, який було підтверджено. Також важливим є дохід, що мав громадянин.

Чи можна піти на пенсію, якщо пропрацював 36 років?

36 років стажу достатньо, аби піти на пенсію у 2026 році, повідомляє ПФУ.

Річ у тім, що для виходу на пенсію встановлені мінімуми стажу, які необхідно набути. У 2026 році, аби піти на заслужений відпочинок найраніше, тобто, в 60 років, потрібно мати не менш як 33 роки страхового стажу.

Зауважимо, у наступні роки вимоги до кількості стажу зміняться. Йдеться саме про показники, встановлені для 60 та 63 років. Як відомо, вони щорічно зростатимуть до 2028 року, повідомляється у Законі України від 9 липня 2003 №1058-IV "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Яка пенсія при стажі 36 років?

Проведемо розрахунки з урахуванням таких факторів:

особа мала дохід 15 000 гривень;

виходить на пенсію в 60 років;

має 36 років страхового стажу;

йде на пенсію на загальних умовах;

розрахунки проводяться через пенсійний калькулятор.

За вказаних даних, пенсія складатиме орієнтовно – 6 тисяч гривень



Яка буде пенсія при стажі 36 років і доході 15 тисяч у 2026 / Скриншот Пенсійний калькулятор

