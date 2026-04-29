Яку будеш отримувати пенсію, якщо маєш офіційний стаж 36 років
- У 2026 році для виходу на пенсію в 60 років потрібно мати не менш ніж 33 роки страхового стажу.
- З доходом 15 000 гривень і 36 роками стажу, пенсія складатиме орієнтовно 6 тисяч гривень.
При розрахунках пенсії враховується саме кількість офіційного стажу. Тобто, того, який було підтверджено. Також важливим є дохід, що мав громадянин.
Чи можна піти на пенсію, якщо пропрацював 36 років?
36 років стажу достатньо, аби піти на пенсію у 2026 році, повідомляє ПФУ.
Річ у тім, що для виходу на пенсію встановлені мінімуми стажу, які необхідно набути. У 2026 році, аби піти на заслужений відпочинок найраніше, тобто, в 60 років, потрібно мати не менш як 33 роки страхового стажу.
Зауважимо, у наступні роки вимоги до кількості стажу зміняться. Йдеться саме про показники, встановлені для 60 та 63 років. Як відомо, вони щорічно зростатимуть до 2028 року, повідомляється у Законі України від 9 липня 2003 №1058-IV "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".
Яка пенсія при стажі 36 років?
Проведемо розрахунки з урахуванням таких факторів:
- особа мала дохід 15 000 гривень;
- виходить на пенсію в 60 років;
- має 36 років страхового стажу;
- йде на пенсію на загальних умовах;
- розрахунки проводяться через пенсійний калькулятор.
За вказаних даних, пенсія складатиме орієнтовно – 6 тисяч гривень
Яка буде пенсія при стажі 36 років і доході 15 тисяч у 2026 / Скриншот Пенсійний калькулятор
Що мають знати пенсіонери зараз?
Пенсіонери мають змогу збільшити свою виплату. Для цього є різного роду надбавки та доплати. Наприклад, за віком. Така доплата нараховується автоматично. Наразі вона варіюється в межах 300 – 570 гривень. Зараз право на таку доплату мають громадяни старше – 70 років.
Наразі в страховий стаж можуть бути зараховані не всі періоди. Враховуються лише ті, за які сплачено ЄСВ. До того ж цей внесок має бути не менше визначеного мінімального розміру.