Розмір пенсії є наслідком сукупності факторів. Зокрема, кількості стажу, доходу, який мала особа та середньої заробітної плати по країні за останні 3 роки.

Яка зараз діє формула для розрахунку пенсії?

В Україні є визначена формула для розрахунку пенсії. Наразі це: П = Зп х Кс, повідомляє Пенсійний фонд.

Розшифровується вона так:

Зп – заробітна плата (дохід) застрахованої особи, згідно зі статтею 40 Закону, з якої обчислюється пенсія;

Кс – коефіцієнт страхового стажу застрахованої особи.

Зп це не просто заробітна плата. Так позначається інше значення, що вираховується як середній показник зарплати по країні за останні 3 роки, помножений на індивідуальний коефіцієнт заробітної плати.

Тобто, фактично, формула виглядає так: П = Зс × Кз × Кс, де:

П – розмір пенсії;

Зс – середня заробітна плата за останні 3 календарні роки перед виходом на заслужений відпочинок;

Кз – коефіцієнт зарплати;

Кс – коефіцієнт страхового стажу.

Скільки треба стажу, щоб піти на пенсію зараз?

Можливість виходу на пенсію залежить від кількості набутого стажу. Йдеться саме про офіційний показник, повідомляє ПФУ,

Наразі вимоги такі:

аби вийти на пенсію в 60 років , потрібно мати, як мінімум – 33 роки страхового стажу;

, потрібно мати, як мінімум – 33 роки страхового стажу; в 63 роки мінімум – 23 роки страхового стажу;

мінімум – 23 роки страхового стажу; в 65 років – 15 років страхового стажу.

Скільки треба заробляти, щоб мати пенсію 23 тисячі гривень?

Спробуємо підставити актуальні значення у формулу, спираючись на те, що особа йде на пенсію зараз. Розглянемо ситуацію, коли вона виходить на заслужений відпочинок якнайраніше, тобто у віці 60 років – при наявності 33 років страхового стажу.

Коефіцієнт стажу, в цьому випадку визначимо як – 0,33. Відповідно: показник Зп з першої формули рівний нині: 23 000 / 0,33. Тобто – 69 697 гривень.

Важливо! Коефіцієнт стажу зазвичай розраховується за формулою: (загальна кількість місяців стажу*1%) / (100%*12). Водночас є нюанси, що можуть вплинути на цей показник. Наприклад, наявність пільгового стажу.

Це не кінцеве значення. Проведемо розрахунки точніше. Виходить, що 69 697 гривень це зарплатний коефіцієнт помножений на середню заробітну плату за останні 3 роки, що використовується для розрахунку пенсії.

Продовжимо розкладати значення. Розглянемо приклад, де показник середньої заробітної плати, що використовується для визначення розміру пенсії, складає – 17 482,87 гривні. Це актуальне значення саме для виходу на пенсію у 2026, повідомляє ПФУ. Тобто, воно враховує дані за 2023, 2024, 2025 роки. Відповідно, коефіцієнт зарплати: 69 697 / 17 482,87 = 4.

На що вказує індивідуальний коефіцієнт заробітної плати?

Індивідуальний коефіцієнт зарплати показує, наскільки офіційна зарплата людини була вищою або нижчою за середню по країні саме в цей період. Себто, пенсію 23 тисячі гривень можна буде отримати, якщо дохід особи приблизно в 4 рази більший за середній по країні.

Зверніть увагу! Вказаний коефіцієнт показує співвідношення між офіційною зарплатою людини за кожен відпрацьований місяць та середньою заробітною платою по країні за той же період.

Потрібно розуміти, що для пенсії близько 23 тисяч гривень людина повинна багато років мати офіційний дохід значно вищий за середній по країні та повний страховий стаж. Але точний розмір пенсійної виплати усе ж залежить від багатьох параметрів і не визначається лише поточною зарплатою.

Що важливо знати про офіційний дохід, аби отримати велику пенсію?