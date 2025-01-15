Мінфін хоче розкрити банківську таємницю українців податківцям

Державна податкова служба повинна отримати доступ до фінансових даних українців. Станом на сьогодні вони є банківською таємницею, проте це можуть змінити.

Про це в етері подкасту "УТ-2" повідомив міністр фінансів Сергій Марченко, передає 24 Канал. На його думку, це потрібно зробити.

Дивіться також Побільшало готівки: які банкноти найпопулярніші серед українців

Що заявив Марченко про банківську таємницю

На його думку, банківська таємниця для податківців все ж буде скасована в рамках євроінтеграції. Водночас міністр визнав, що цьому може перешкоджати недовіра українців до державних інституцій. Наприклад, за його словами, він не знає як правоохоронні органи можуть використати цю інформацію.

Я як міністр фінансів вважаю, що максимальна прозорість і відкритість у сплаті податків – це наше майбутнє. І ми не маємо боятися розкривати банківську таємницю, яка, як ми вважаємо, від чогось нас захищає. Банківська таємниця захищає злодіїв і злочинців,

– каже Марченко.

Міністр уточнив, що у разі скасування таємниці податківці працюватимуть не з фінансовими даними конкретної людини, а аналізуватимуть масиви інформації. Це буде база даних і будуть працювати з ризиками: "Якщо з'являється ситуація, коли чомусь на рахунках з’явилися мільярдні кошти у когось, не підтверджені нічим".

До слова, нещодавно український президент підписав закон № 4174-IX, який збільшує перелік підстав для розкриття банківської таємниці. Закон "Про банки й банківську діяльність" доповнено пунктами, які дозволяють нотаріусам додаткові дані про майно безвісти зниклих осіб.