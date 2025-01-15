Об этом в эфире подкаста "УТ-2" сообщил министр финансов Сергей Марченко, передает 24 Канал. По его мнению, это нужно сделать.

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Что заявил Марченко о банковской тайне

По его мнению, банковская тайна для налоговиков все же будет отменена в рамках евроинтеграции. В то же время министр признал, что этому может препятствовать недоверие украинцев к государственным институтам. Например, по его словам, он не знает как правоохранительные органы могут использовать эту информацию.

Я как министр финансов считаю, что максимальная прозрачность и открытость в уплате налогов – это наше будущее. И мы не должны бояться раскрывать банковскую тайну, которая, как мы считаем, от чего-то нас защищает. Банковская тайна защищает воров и преступников,

– говорит Марченко.

Министр уточнил, что в случае отмены тайны налоговики будут работать не с финансовыми данными конкретного человека, а анализировать массивы информации. Это будет база данных и будут работать с рисками: "Если появляется ситуация, когда почему-то на счетах появились миллиардные средства у кого-то, не подтвержденные ничем".

К слову, недавно украинский президент подписал закон № 4174-IX, который увеличивает перечень оснований для раскрытия банковской тайны. Закон "О банках и банковской деятельности" дополнен пунктами, которые позволяют нотариусам дополнительные данные об имуществе без вести пропавших лиц.