Чому золото стає рожевим: який метал додають до сплаву та чи справді воно цінне

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Чому золото має рожевий колір

Чисте золото має характерний жовтий колір. Однак у ювелірній справі використовують не лише метал у чистому вигляді, а й різні сплави, які дають змогу змінювати його відтінок, міцність та інші властивості. За інформацією Всесвітньої золотої ради (World Gold Council), рожевий відтінок золота виникає завдяки додаванню міді. Водночас срібло може змінювати інтенсивність кольору та робити його світлішим.

Рожеве золото отримують шляхом поєднання чистого золота з міддю, а іноді й невеликою кількістю срібла. Саме мідь відповідає за характерний рожево-червоний відтінок. Що більша її частка у сплаві, то насиченішим і червонішим стає колір прикраси.

Важливо! Рожеве золото не є окремим хімічним елементом (металом) або звичайним жовтим золотом із кольоровим покриттям. Це повноцінний сплав, у якому відтінок визначається співвідношенням різних металів. Тому колір проходить через увесь матеріал, а не лише покриває його поверхню.

Чи відрізняється рожеве золото за пробою та цінністю

Рожеве золото може мати різну пробу, як і традиційний жовтий метал. Наприклад, у сплаві 585 проби міститься 58,5% чистого золота, а решту становлять інші метали. У виробах 750 проби частка золота сягає 75%.

Для прикладу, 18-каратне рожеве золото зазвичай містить 75% чистого золота та приблизно 20–25% міді. Решта припадає на інші компоненти сплаву, зокрема срібло. Точне співвідношення залежить від рецептури виробника.

Від кількості міді залежить не лише колір, а й деякі механічні властивості прикраси. Зокрема, додавання міді робить сплав твердішим порівняно з чистим золотом, яке саме по собі є досить м'яким металом.

Зверніть увагу! Водночас рожевий відтінок не означає, що прикраса містить менше золота або автоматично коштує дешевше. Вартість дорогоцінного металу насамперед залежить від його проби, ваги та актуальної ринкової ціни. Тобто виріб із рожевого золота 750 проби містить стільки ж чистого золота, скільки й прикраса з жовтого золота аналогічної проби та ваги.

Отже, головна відмінність рожевого золота від традиційного жовтого полягає у складі додаткових металів. Саме завдяки міді звичайний дорогоцінний метал отримує незвичайний відтінок, зберігаючи свою цінність за умови однакової проби.

Раніше ми писали, що на ювелірному ринку України представлений величезний вибір золотих прикрас – від класичних жовтих до білих, рожевих і навіть значно рідкісніших відтінків. Водночас зовнішній вигляд є далеко не єдиною та головною відмінністю між ними.