Російську нафту активно купують нафту: яка країна придбала мільйони барелів у березні

Індійська компанія Reliance Industries Ltd купила щонайменше 6 мільйонів барелів російської нафти у березні. Події відбулися після того, як постачання з Близького Сходу постраждали через війну в Ірані.

Що відомо про купівлю Індією російської нафти?

Індійські нафтопереробники придбали нафту, яка застрягла у морі, про що пише Reuters.

Це сталось після того, як Сполучені Штати надали Нью-Делі звільнення від санкцій для вантажів, які завантажені на судна станом на 5 березня. Рішення діятиме протягом 30 днів.

Компанія купила вантажі російської нафти флагманського сорту Urals за цінами, які коливалися від знижки в 1 долара до націнки 1 долар відносно датованої Brent.

Індія – третій за величиною імпортер нафти у світі – імпортує близько 40% своєї нафти з Близького Сходу через Ормузьку протоку.

Зверніть увагу! Індія була найбільшим покупцем російської нафти після вторгнення Москви в Україну у 2022 році, але в січні її нафтопереробники почали зменшувати закупівлі під тиском Вашингтона.

Нагадаємо, що Міністерство фінансів США зробило тимчасовий виняток із санкцій. Він дозволяє індійським нафтопереробним заводам купляти російську нафту. Про це повідомляв міністр фінансів США Скотт Бессент.

Водночас він додав, що короткостроковий крок не принесе значної фінансової вигоди російському уряду. Річ у тім, що Вашингтон дозволяє проводити операції лише з тією нафтою, яка вже застрягла в морі.

Зауважте! Бессент заявив, що США очікують: Нью-Делі збільшить закупівлі американської нафти. А цей тимчасовий захід допоможе зменшити тиск, спричинений спробами Ірану взяти глобальну енергетику в заручники.

Що ще відомо про ситуацію?