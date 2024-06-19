Позов російського олігарха стосується "дочки" швейцарського фінансового холдингу UBS Groupe AG. Йдеться про банк UBS Europe в Німеччині.

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Алішер Усманов подав позов проти швейцарського банку

За словами адвоката Алішера Усманова, причиною для позову до суду стали повідомлення про "підозрілі операції" російського мільярдера, які філія швейцарського банку передавала Відділу фінансового моніторингу Генеральної митної дирекції Німеччини у 2018 – 2022 роках.

Штефані Рабенау, яка буду представляти інтереси російського олігарха в суду, додала, що банк надіслав понад 10 листів, у яких була інформація про можливе відмивання Усмановим грошей під час зняття готівки та проведення орендних платежів.

У позові проти банку Алішер Усманов вказав, що дії швейцарського кредитора призвели до того, що він зазнав фінансових втрат, а його репутація - "колосальної шкоди". Додають, що у команді олігарха вважають, що банк нібито був "підбурювачем і співучасником незаконного кримінального переслідування невинної особи", що також спровокувало введення санкцій проти російського мільярдера.

Представник Усманова Петер Гаувайлер, крім того, повідомив, що позов проти UBS Europe – це лише початок. За його словами, дії кредитора спровокували низку неправильних рішень, які ухвалила як німецька влада, так і Рада Євросоюзу. Гаувайлер зауважив, що наслідки для UBS "можуть бути порівнянні з наслідками цунамі".

Нагадаємо, що на початку лютого 2024 року стало відомо, що Алішер Усманов програв справу, яку розглядав Вищий суд ЄС. Він тоді подавав апеляцію, аби його виключили із санкційних списків. Проте суд вирішив, що Усманова, який "має особливо тісні звʼязки" з президентом Росії Володимиром Путіним, не варто виключати із санкційного списку ЄС, до якого його внесли у березні 2022 року.