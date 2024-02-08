Усманов почав оскаржувати рішення ЄС щодо запровадження санкцій проти нього ще навесні 2022 року. Він подав апеляцію до Генерального суду ЄС 29 квітня. Одна з головних вимог – призупинення дії санкцій, доки суд не ухвалить остаточне рішення по його справі.

Зверніть увагу Від кави до кока-коли: як заробити капітал завдяки улюбленим напоям

Олігарх з орбіти Путіна програв суд в ЄС

Суд вирішив, що не варто виключати Алішера Усманова, який володіє активами у металургійній та телекомунікаційній галузях, із санкційного списку Євросоюзу. Нагадаємо, що блок запровадив санкції проти російського магната ще у березні 2022 року.

В ЄС вважають, що Усманов має "особливо тісні звʼязки" з президентом Росії Володимиром Путіним. Зокрема, у рішенні про накладання санкційних обмежень вказували, що олігарх відомий активною підтримкою політики уряду Росії щодо дестабілізації України.

Крім Євросоюзу санкції проти Алішера Усманова запровадили також у Великій Британії та США. На цю мить, Forbes оцінює особистий капітал олігарха у 14,3 мільярда доларів. Він посідає 128 місце у рейтингу найбагатших людей у світі. Ось як змінювалися його статки за останні 3 роки: