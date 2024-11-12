Індія та Саудівська Аравія стали головними імпортерами російського мазуту

Індія та Саудівська Аравія стали основними покупцями російського мазуту та вакуумного газойлю (VGO) у жовтні. Після запровадження санкцій у ЄС, Азія стала головним ринком збуту для таких поставок.

Експорт мазуту до Азії

Загальний обсяг експорту мазуту та VGO з російських портів у жовтні складав 4,15 мільйона тонн, що на 3% менше, ніж у вересні, повідомляє 24 Канал з посиланням на агентство Reuters.

Читайте також Росія втрачає доходи від експорту нафти: що відбувається

Як змінився експорт російських нафтопродуктів в Азію:

Прямий експорт мазуту та VGO до Саудівської Аравії з російських портів у жовтні зменшився на 9% порівняно з вереснем і склав 0,65 мільйона тонн. Це пояснюється зниженням попиту після завершення літньої спеки.

Експорт російського мазуту та вакуумного газойлю (VGO) до Індії збільшився на 56% і склав 0,51 мільйона тонн.

Водночас постачання темних нафтопродуктів до Китаю знизилося на 35%, до 0,47 мільйона тонн.

Цікаво! Індія та Китай використовують мазут і VGO як дешевшу альтернативу уральській нафті для своїх нафтопереробних заводів.

Китай як імпортер нафтопродуктів

Китай планує податкову реформу, яка може підвищити витрати на імпорт мазуту. Це, ймовірно, зменшить попит на цей продукт і створить додатковий тиск на незалежні китайські нафтопереробні заводи, які зазвичай використовують мазут як альтернативну сировину.

Зауважте! Зараз близько 0,5 мільйона тонн важких нафтопродуктів з російських портів прямують до Сінгапуру. Однак частина цих поставок може все ж бути направлена до Китаю.