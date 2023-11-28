Це персональний прорахунок Путіна, — чому Європа відмовилася від російського газу

Чи можна, озираючись назад, стверджувати, що для Росії вплив на енергетичний ринок Європи був одним з інструментів зменшення допомоги Україні після повномасштабного вторгнення? Відповідь на це питання в інтерв'ю 24 Каналу дав ексочільник НАК "Нафтогаз" Андрій Коболєв.

Фатальна помилка

Критичною помилкою для росіян стала їхня віра у власну пропаганду. Це сталося вже після початку повномасштабного вторгнення.

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Росіяни вірили у свої заяви й вирішили скористатися цим, натиснувши на кнопку. Вони підірвали "Північні потоки", сподіваючись, що Європа не проживе без російського газу й сама прийде за стіл переговорів.

Там же одна нитка залишилась ціла, якщо я правильно пам'ятаю. Тобто в них були варіанти, яким чином повернутися до цього. Росіяни планували дочекатися, коли Європа прийде до них і почне благати: "Дайте нам газ". Тоді б Кремль сказав: "Ви зупиніть допомогу Україні, а ми вам дамо газ",

— каже Андрій Коболєв.

План не спрацював

План з "Північним потоком" виявився провальним. Європа знайшла інших постачальників, і до Росії звертатися не довелося. Ексочільник "Нафтогазу" стверджує, що це персональний черговий прорахунок Путіна.

Крім того, ця помилка розширила шлях у Європу для конкурентів Росії.

Ще одна причина, чому Росії не вдалося затягнути так званий "енергетичний зашморг" — це несподівано потужний спротив України.

Він здивував росіян в поганому сенсі, і в хорошому для нас. Йдеться про дії як на фронті, так і в глобальному інформаційному полі. Тобто вони розраховували на ситуацію, думаю, схожу з Кримом – що все більш-менш тихо, вони зайдуть, заберуть, і вже потім після бійки кулаками не махають. Цього не сталося,

— розмірковує експерт.

Додачею до українського спротиву стала також інформаційна відсіч та економічне протистояння. Це показало країнам ЄС, що Росія не є сильним і страшним опонентом, як вважали до цього.