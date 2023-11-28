Это персональный просчет Путина, — почему Европа отказалась от российского газа

Можно ли, оглядываясь назад, утверждать, что для России влияние на энергетический рынок Европы было одним из инструментов уменьшения помощи Украине после полномасштабного вторжения? Ответ на этот вопрос в интервью 24 Каналу дал экс-начальник НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев.

Роковая ошибка

Критической ошибкой для россиян стала их вера в собственную пропаганду. Это произошло уже после начала полномасштабного вторжения.

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Россияне верили в свои заявления и решили воспользоваться этим, нажав на кнопку. Они взорвали "Северные потоки", надеясь, что Европа не проживет без российского газа и сама придет за стол переговоров.

Там же одна нить осталась целая, если я правильно помню. То есть у них были варианты, каким образом вернуться к этому. Россияне планировали дождаться, когда Европа придет к ним и начнет умолять: "Дайте нам газ". Тогда бы Кремль сказал: "Вы остановите помощь Украине, а мы вам дадим газ",

– говорит Андрей Коболев.

План не сработал

План с "Северным потоком" оказался провальным. Европа нашла других поставщиков, и в Россию обращаться не пришлось. Экс-начальник "Нафтогаза" утверждает, что это персональный очередной просчет Путина.

Кроме того, это заблуждение расширило путь в Европу для конкурентов России.

Еще одна причина, почему России не удалось затянуть так называемую "энергетическую удавку" — это неожиданно мощное сопротивление Украины.

Оно удивило россиян в плохом смысле, и в хорошем для нас. Речь идет о действиях как на фронте, так и в глобальном информационном поле. То есть они рассчитывали на ситуацию, думаю, схожую с Крымом – что все более-менее тихо, они зайдут, заберут, и уже потом после драки кулаками не машут. Этого не произошло,

– рассуждает эксперт.

Добавлением к украинскому сопротивлению стал также информационный отпор и экономическое противостояние. Это показало странам ЕС, что Россия не является сильным и страшным оппонентом, как считали до этого.