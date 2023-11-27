Давня дружба

Залежність Німеччини від російських енергоносіїв пояснюється тим, що росіяни тривалий час вибудовували зв'язки з німецькими компаніями. Це давало німецькому бізнесу конкурентну перевагу в порівнянні з усіма іншими країнами.

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Наприклад, росіяни надавали досить вигідні контракти німецькій компанії BASS, яка стала виробником різних продуктів хімічної промисловості, базою чи сировиною для яких є метан. Те саме можна сказати про німецьких енергетичних трейдерів та комунальний сектор.

Фактично росіяни створили в Німеччині цілу культуру того, що російський газ – це один з базових елементів конкурентності та комфортного заробітку німецької економіки. І цілком природно, що на цьому фоні в Німеччині сформувався цілий кластер бізнесменів, які заробляли на росіянах. Ці бізнесмени підтримували певних політиків, які стали рупором російської пропаганди,

— пояснює Андрій Коболєв.

У цьому контексті можна згадати німецький футбольний клуб "Шальке", який довго спонсорував "Газпром". Всюди на іграх команди висіли логотипи "Газпрому", що не могло залишитися непомітним для глядачів.

Переломний момент

Війна в Україні не стала рушійним моментом у російсько-німецьких енергетичних відносинах. Це сталося пізніше, вже після підриву "Північних потоків". На думку екс-очільника "Нафтогазу", на момент підриву цих потоків німці були в розпачі:

До цього вони вірили, що газовий зашморг Росії зняти неможливо. Що без нього вони всі помруть. Але цей розпач вони поступово вилікували тим, що знайшли альтернативу, як і Україна у 2014 році.

Крім того, впродовж багатьох років "Газпром" робив багато економічних кроків в бік німецького бізнесу та політиків. Наприклад, колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер заробив величезні суми на партнерствах з Росією.

Велика помилка

На початку повномасштабного вторгнення Росія зробила суттєвий прорахунок, бо піддалася власній пропаганді.

Якщо ти кожного дня протягом 20 років всім говориш, що без нашої енергії Європа помре, то ти починаєш сам в це вірити. Вони самі вірили у свої заяви. І вони вирішили скористатися цією зброєю та натиснули на кнопку. Вони підірвали "Північні потоки", сподіваючись, що Європа почне мерзнути,

— пояснює Андрій Коболєв.

Як наслідок, цей план не спрацював, бо Європа знайшла інших постачальників, а відносини з російськими енергоносіями звелися до мінімуму.