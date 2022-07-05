Відповідні заяви зробили представники двох великих російських компаній, які відіграють важливу роль в економічному житті держави-агресорки, інформує 24 канал. Йдеться про "Газпром" та "Сбербанк".

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"Газпром"

Велика нафтова компанія "Газпром" повідомила про рішення не виплачувати дивіденди інвесторам. На фоні цього акції корпорації втратили в ціні більше ніж 30% після цієї заяви, інформує Babel. Це наймасштабніший обвал з 25 лютого 2022 року.

Акціонери вирішили, що в ситуації, що склалася, виплачувати дивіденди за підсумками 2021 року недоцільно,

– повідомив заступник голови "Газпрому".

Варто додати, що у 2021 році нафтовий гігант повідомив про рекордні прибутки, які компанії вдалося заробити у зв'язку з високими цінами на сировину. Водночас потужна хвиля санкцій після повномасштабного вторгнення Росії в Україну можуть істотно вдарити по їхніх доходах, інформує CNBC. Це буде вперше з 1998 року.

Що таке дивіденди Це частина прибутку, яка виплачується емітентом корпоративних прав на користь власників корпоративних прав, або державним не корпоратизованим, казенним чи комунальним підприємством на користь відповідно держави або місцевої громади.

"Сбербанк"

Аналогічне рішення ухвалили й у "Сбербанку" щодо розподілу чистого прибутку за 2021 рік між інвесторами. Це стосується як і звичайних, так й привілейованих цінних паперів. Додамо, що це найбільший банк на території держави-агресорки.

До теми! Цінні папери фінустанови впали в ціні на 7% після цього кроку. У 2022 році "Сбербанк" потрапив до санкційних списків Канади, США, Великої Британії та Японії через агресію Росії проти України.

У квітні 2022 року міністр фінансів Росії Антон Сілуанов заявив, що відомство порадить державним банкам відмовитися від виплати дивідендів за результатами 2021 року. Він пояснив це наступним чином: "Банки в нинішніх умовах багато втратили. Я не кажу про ті банки, які просто отримали статус SDN (тобто потрапив під санкції)".

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