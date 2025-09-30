Збитки вимірюються сотнями мільярдів: одне з російських підприємств на межі
- Державне підприємство "Ангстрем" стало найбільш збитковою компанією в Росії з рекордними збитками в 236,3 мільярда рублів.
- Збитки пов'язані з зобов'язаннями перед ВЕБ.
Державне підприємство з виробництва мікросхем "Ангстрем" стало найбільш збитковою компанією в Росії за версією Forbes. Торік ця компанія отримала збитки – 236,3 мільярда рублів.
Що відомо про збитки "Ангстреми"?
Гігантські збитки "Ангстреми" пов'язані у першу чергу з визнаннями зобов'язань перед власником – держкорпорацією ВЕБ, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Moscow Times.
Розмір зобов'язань сягнув – 238,2 мільярда рублів. А виручка підприємства лише – приблизно 5 мільярдів рублів.
Також відчутні збитки отримали такі компанії:
- "Траст" – 130,7 мільярда рублів;
- "Россеті" – 116,9 мільярда рублів;
- Московський метрополітен – 107,7 мільярда рублів.
Зверніть увагу! Загальний збиток державних компаній Росії, які увійшли в ТОП-10 Forbes за збитковістю сягнув – 652,8 мільярда рублів.
Чому "Ангстрема" така збиткова?
Підприємство залучив кредит ВЕБа у розмірі 815 мільйонів євро. Ці кошти мали витратити на розвиток виробництва. Планувалось, що "Ангстрема" стане найбільшим російським виробником мікрочипів. Проте завод так і не запрацював. У 2019 році ВЕБ вилучив обладнання, акції заводу та подав позов про визнання банкрутства.
Яка ситуація в російській економці зараз?
Одна з ключових галузей Росії відчуває значну кризу. Йдеться про вугільну промисловість. У цій сфері все більше збиткових підприємств.
Санкції впливають на економіку Росії. Особливо це помітно, якщо звернути увагу на значний бюджетний дефіцит.
В Росії підвищать ПДВ до 22%. Також Путін розглядає можливість впровадження податку на розкіш, повідомляє Reuters.