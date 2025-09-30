Государственное предприятие по производству микросхем "Ангстрем" стало самой убыточной компанией в России по версии Forbes. В прошлом году эта компания получила убытки – 236,3 миллиарда рублей.

Что известно об убытках "Ангстремы"?

Гигантские убытки "Ангстремы" связаны в первую очередь с признаниями обязательств перед владельцем – госкорпорацией ВЭБ.

Размер обязательств достиг – 238,2 миллиарда рублей. А выручка предприятия только – примерно 5 миллиардов рублей.

Также ощутимые убытки получили такие компании:

"Траст" – 130,7 миллиардов рублей;

"Россети" 116,9 миллиарда рублей;

Московский метрополитен – 107,7 миллиардов рублей.

Обратите внимание! Общий убыток государственных компаний, вошедших в ТОП-10 Forbes по убыточности достиг – 652,8 миллиарда рублей.

Почему "Ангстрема" такая убыточная? Предприятие привлекло кредит ВЭБа в размере 815 миллионов евро. Эти средства должны были потратить на развитие производства. Планировалось, что "Ангстрема" станет крупнейшим российским производителем микрочипов. Однако завод так и не заработал. В 2019 году ВЭБ изъял оборудование, акции завода и подал иск о признании банкротства.

Какова ситуация в российской экономке сейчас?