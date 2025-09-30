Убытки измеряются сотнями миллиардов: одно из российских предприятий на грани
- Государственное предприятие "Ангстрем" стало самой убыточной компанией в России с рекордными убытками в 236,3 миллиарда рублей.
- Убытки связаны с обязательствами перед ВЭБ.
Государственное предприятие по производству микросхем "Ангстрем" стало самой убыточной компанией в России по версии Forbes. В прошлом году эта компания получила убытки – 236,3 миллиарда рублей.
Что известно об убытках "Ангстремы"?
Гигантские убытки "Ангстремы" связаны в первую очередь с признаниями обязательств перед владельцем – госкорпорацией ВЭБ, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Moscow Times.
Размер обязательств достиг – 238,2 миллиарда рублей. А выручка предприятия только – примерно 5 миллиардов рублей.
Также ощутимые убытки получили такие компании:
- "Траст" – 130,7 миллиардов рублей;
- "Россети" 116,9 миллиарда рублей;
- Московский метрополитен – 107,7 миллиардов рублей.
Обратите внимание! Общий убыток государственных компаний, вошедших в ТОП-10 Forbes по убыточности достиг – 652,8 миллиарда рублей.
Почему "Ангстрема" такая убыточная?
Предприятие привлекло кредит ВЭБа в размере 815 миллионов евро. Эти средства должны были потратить на развитие производства. Планировалось, что "Ангстрема" станет крупнейшим российским производителем микрочипов. Однако завод так и не заработал. В 2019 году ВЭБ изъял оборудование, акции завода и подал иск о признании банкротства.
Какова ситуация в российской экономке сейчас?
Одна из ключевых отраслей России испытывает значительный кризис. Речь идет о угольной промышленности. В этой сфере все больше убыточных предприятий.
Санкции влияют на экономику России. Особенно это заметно, если обратить внимание на значительный бюджетный дефицит.
В России повысят НДС до 22%. Также Путин рассматривает возможность внедрения налога на роскошь, сообщает Reuters.