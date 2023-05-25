Які російські кошти може отримати Україна

Європа намагається законним шляхом надіслати Україні заморожені активи. Обговорюється надсилання прибутків, отриманих від мільярдів євро російських активів, які застрягли в системі світових фінансових ринків. Йдеться й про найбільшу розрахункову компанію Euroclear.

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За даними бельгійського уряду, західні санкції заморозили російські активи в Euroclear на суму 196,6 мільярда євро, з яких 180 мільярдів – це активи російського центрального банку.

До речі, схожа ситуація щодо перенаправлення коштів можна застосувати до ширшого кола заморожених російських активів, у тому числі тих, які застрягли в люксембурзькій розрахунковій компанії Clearstream.

Однак є декілька нюансів у цій справі

Як повідомляють у виданні, кілька людей попередили, що це питання все ще потребує перегляду, і такий крок, ймовірно, вимагатиме ширшої міжнародної підтримки, оскільки він може вплинути на фінансові ринки.

Крім того, в ЄС розглядають можливість активного управління прибутками, щоб отримати більше грошей. Це можна було б зробити через механізм управління активами або через саму Euroclear, яка інвестувала б активи відповідно до інструкцій.

Втім такий крок може мати певні наслідки для установи, яка зазвичай діє лише як зберігач. Відтак потрібно знайти баланс між "захистом ролі Euroclear" і "викачуванням грошей в Україну".

До слова, уряд Бельгії також заявив, що має намір використати податкові надходження від прибутку, отриманого від заморожених активів Euroclear. Це все перенаправлять на військову та гуманітарну допомогу Україні. Очікується, що цього року Бельгія може заробити щонайменше 625 мільйонів євро від податків.

Цікаво, що Euroclear і Clearstream відмовилися коментувати цю ситуацію.