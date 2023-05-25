Какие российские средства может получить Украина

Европа пытается законным путем послать Украине замороженные активы. Обсуждается отправка доходов, полученных от миллиардов евро российских активов, застрявших в системе мировых финансовых рынков. Речь идет и о крупнейшей расчетной компании Euroclear.

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По данным бельгийского правительства, западные санкции заморозили российские активы в Euroclear на сумму 196,6 миллиарда евро, из которых 180 миллиардов – это активы российского центрального банка.

Кстати говоря, Похожая ситуация по перенаправлению средств применима к более широкому кругу замороженных российских активов, в том числе тех, которые застряли в люксембургской расчетной компании Clearstream.

Однако есть несколько нюансов по этому делу

Как сообщают в издании, несколько человек предупредили, что этот вопрос все еще нуждается в пересмотре, и такой шаг, вероятно, потребует более широкой международной поддержки, поскольку он может повлиять на финансовые рынки.

Кроме того, в ЕС рассматривают возможность активного управления прибылями, чтобы получить больше денег. Это можно было бы сделать через механизм управления активами или через саму Euroclear, которая бы инвестировала активы в соответствии с инструкциями.

Впрочем, такой шаг может иметь определенные последствия для учреждения, которое обычно действует только как хранитель. Следовательно, нужно найти баланс между "защитой роли Euroclear" и "выкачиванием денег в Украину".

К слову, правительство Бельгии также заявило, что намерено использовать налоговые поступления от прибыли, полученной от замороженных активов Euroclear. Это все будет перенаправлено на военную и гуманитарную помощь Украине. Ожидается, что в этом году Бельгия может заработать не менее 625 миллионов евро от налогов.

Интересно, что Euroclear и Clearstream отказались комментировать данную ситуацию.