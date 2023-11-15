В списку є Абрамович: Кіпр приховував мільйонні активи російських олігархів

Низка закордонних ЗМІ провела спільне розслідування, в результаті якого стало відомо, що низка кіпрських компаній приховують російські кошти. Влада країни обіцяє посилити контроль над ними.

Що викрили журналісти

Розслідування, проведене Міжнародним консорціумом журналістів та компанією Paper Trail Media, проаналізувало дані щодо діяльності кіпрського підрозділу компанії PwC Cyprus.

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Дані журналісти отримали від анонімного джерела з Cyprus Confidential — сховища з 3,6 мільйона файлів.

Це — найбільший в історії витік фінансових даних з Кіпру.

За даними документів, PwC Cyprus використовувала непрозорі офшорні структури для того, щоб сховати активи російських осіб, які були об’єктом санкцій від Заходу та України, починаючи з 2014 року.

Розслідування показало, що компанії з Кіпру приховували сотні мільйонів доларів, які належали російським олігархам.

Що виявили у конфіденційних файлах

PwC Cyprus та інші компанії допомогли одному з найпотужніших російських олігархів Олексію Мордашову спробувати перевести 1 мільярд фунтів стерлінгів у публічну компанію. Це сталося в день, коли проти нього ввели санкції ЄС.

600 тисяч євро нерозкритих платежів від компаній, пов’язаних з тим же олігархом, впливовому німецькому журналісту, який вважається провідним експертом з Росії, на підтримку публікації двох книжок про Путіна.

Десятки мільйонів офшорних платежів, здійснених Романом Абрамовичем під час його володіння футбольним клубом "Челсі".

Витік розкриває масштаб ролі Кіпру як воріт до Європи для пов’язаної з Кремлем еліти.

Серед 104 російських мільярдерів, визначених журналом Forbes у 2023 році, дві третини фігурують разом із членами родини як клієнти постачальників професійних послуг острова.

Яка реакція уряду Кіпру

У цих документах фігурують понад 60 найбагатших росіян та, принаймні, 71 клієнт, який був об’єктом санкцій з лютого 2022 року.

У відповідь кіпрський уряд пообіцяв не толерувати порушення санкцій, оскільки бореться за збереження свого статусу фінансового центру.

Цьогг місяця уряд відзвітує про те, як влада країни розслідує та переслідує фінансові злочини.

Речник уряду розповів журналістам, що правила щодо визначення часу та виконання санкцій проти Путіна та близьких до його режиму чиновників, політиків і бізнес-лідерів зараз знаходяться під пильною увагою як на Кіпрі, так і в Європі.