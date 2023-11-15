Что разоблачили журналисты

Расследование, проведенное Международным консорциумом журналистов и компанией Paper Trail Media, проанализировало данные по деятельности кипрского подразделения компании PwC Cyprus.

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Информацию журналисты получили от анонимного источника из Cyprus Confidential - хранилища из 3,6 миллиона файлов.

Заметьте! Это — самая большая в истории утечка финансовых данных из Кипра.

По данным документов, PwC Cyprus использовала непрозрачные оффшорные структуры с тем, чтобы скрыть активы российских лиц, которые были объектом санкций от Запада и Украины, начиная с 2014 года.

Расследование показало, что компании из Кипра скрывали сотни миллионов долларов, принадлежавших русским олигархам

Что обнаружили в конфиденциальных файлах

PwC Cyprus и другие компании помогли одному из самых мощных российских олигархов Алексею Мордашову попытаться перевести 1 млрд фунтов стерлингов в публичную компанию. Это произошло в день, когда против него были введены санкции ЕС.

600 тысяч евро нераскрытых платежей от компаний, связанных с тем же олигархом, влиятельным немецким журналистом, который считается ведущим экспертом из России, в поддержку публикации двух книг о Путине.

Десятки миллионов оффшорных платежей, совершенных Романом Абрамовичем во время его владения футбольным клубом "Челси".

Утечка раскрывает масштаб роли Кипра как ворот в Европу для связанной с Кремлем элиты.

Среди 104 российских миллиардеров, определённых журналом Forbes в 2023 году, две трети фигурируют вместе с членами семьи как клиенты поставщиков профессиональных услуг острова.

Заметьте! В этих документах фигурируют более 60 самых богатых россиян и, по крайней мере, 71 клиент, являвшийся объектом санкций с февраля 2022 года.

Какая реакция правительства Кипра

В ответ кипрское правительство пообещал не толеровать нарушение санкций, поскольку борется за сохранение своего статуса финансового центра.

В этом месяце правительство отчитается о том, как власти страны расследуют и преследуют финансовые преступления.

Представитель правительства рассказал журналистам, что правила по определению времени и исполнению санкций против Путина и близких к его режиму чиновников, политиков и бизнес-лидеров сейчас находятся под пристальным вниманием как на Кипре, так и в Европе.