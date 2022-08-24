Конфіскація активів "дочок" російських держбанків: на якому етапі процес після 6 місяців війни

Нацбанк ще у перший день повномасштабного вторгнення росії в Україну анулював ліценції двох "дочок" російських державних банків. Ці структури перебували під санкціями РНБО з 2017 року.

Йдеться про Міжнародний резервний банк (МР Банк) та Промінвестбанк (ПІБ), які входять до структури Сбербанку Росії та ВЕБ.РФ.

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Що відомо про ці фінустанови

Після запровадження санкцій Радою національної безпеки і оборони (далі РНБО) ці установи в Україні не могли виводити свій капітал з країни на користь материнських структур. Йдеться про будь-які форми такої діяльності. Протягом цього часу ці банки скорочували свою роботу в Україні.

НБУ повідомив, що вперше з початку повномасштабної війни росії проти України банківський сектор відзвітував про прибутки після сплати податків. Платоспроможні банки заробили трохи більше ніж

На момент ухвалення рішення Нацбанку щодо виведення з ринку "дочки" найбільших російських державних банків володіли загальними активами у розмірі до 30 мільярдів гривень або понад 1 мільярд доларів. Розрахунок за курсом станом на 24 лютого. Крім того, ці фінустанови займали наступні позиції у банківському секторі України за обсягом активів:

МР Банк посідав 14 місце,

ПІБ займав 30 сходинку у цьому рейтингу.

Фундамент для конфіскації майна

За останні 6 місяців українська держава не змогла завершити процедуру конфіскації цих активів, попри те що восени й Кабмін, і парламент ухвалили низку рішень щодо цього конфіскації російських активів в Україні.

Одним із головних кроків у цьому процесі було ухвалення Радою закону про конфіскацію майна росіян в Україні у примусовому характері на користь майбутніх репарацій.

Репарації – це повне або часткове відшкодування державою, якарозпочала агресивну війну, збитків, заподіяних державі, на яку вона напала. Одними із найвідоміших випадків в історії є виплати репарацій Німеччиною після програшу у двох світових війнах, ініціатором який була ця держава.

Тоді як уряд України передав на розгляд РНБО пропозицію щодо вилучення активів колишнього Сбербанку та ПІБ. Також пропонували залишити 3 мільярди гривень для Фонду гарантування вкладів для виплат кредиторам.

Чому процес затягнувся та які є пропозиції щодо передачі активів

Перший заступник міністра економіки Денис Кудін розповів, що лише зараз Кабмін має на меті розглянути рішення щодо розподілу активів "дочок" російських банків між різними державними структурами України.

За його словами, цей процес затягнувся на довший період, ніж очікували, оскільки потрібно виконувати усі вимоги для дотримання законних процедур. Одне з ключових завдань – аби у майбутньому не було вагомих підстав оскаржити ці рішення у судах зі сторони попередніх власників банків. Ще один фактор вплину – потрібно вирішити, хто саме буде керувати конфіскованими активами.

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Додамо, згідно із законом, який ухвалили у квітні, йдеться про те, що ці активи можливо передати виключно окремим державним підприємствам. В уряді пояснили, що це Національний фонд інвестицій України. Цю установу створили у 2021 році, проте вона досі не почала операційну діяльність.

Тоді як урядовець підкреслив, що на балансі банків є різні активи, тож було б доречно розділити їх між різними державним структурам. Він додав, що цей варіант підтримують представники різних відомств. Зокрема, мають на увазі наступні опції: