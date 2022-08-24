Конфискация активов "дочек" российских госбанков: на каком этапе процесс после 6 месяцев войны

Нацбанк еще в первый день полномасштабного вторжения россии в Украину аннулировал лицензии двух "дочек" российских государственных банков. Эти структуры находились под санкциями СНБО с 2017 года.

Речь идет о Международном резервном банке (МР Банк) и Проминвестбанке (ПИБ), которые входят в структуру Сбербанка россии и ВЭБ.РФ.

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Что известно об этих финучреждениях

После введения санкций Советом национальной безопасности и обороны (далее СНБО) эти учреждения в Украине не могли выводить свой капитал из страны в пользу материнских структур . Речь идет о любых формах такой деятельности. За это время эти банки сокращали свою работу в Украине.

НБУ сообщил, что впервые с начала полномасштабной войны россии против Украины банковский сектор отчитался о прибылях после уплаты налогов. Платежеспособные банки заработали чуть более

На момент принятия решения Нацбанка о выводе с рынка "дочки" крупнейших российских государственных банков владели общими активами в размере до 30 миллиардов гривен или свыше 1 миллиарда долларов . Расчет по курсу по состоянию на 24 февраля. Кроме того, эти финучреждения занимали следующие позиции в банковском секторе Украины по объему активов:

МР Банк занимал 14 место,

ПИБ занимал 30 место в этом рейтинге.

Фундамент для конфискации имущества

За последние 6 месяцев украинское государство не смогло завершить процедуру конфискации этих активов, несмотря на то, что осенью и Кабмин, и парламент принял ряд решений по этому конфискации российских активов в Украине.

Одним из главных шагов в этом процессе было принятие Советом закона о конфискации имущества россиян в Украине в принудительном характере в пользу будущих репараций.

Репарации – это полное или частичное возмещение государством, котороеначала агрессивную войну, ущерб, причиненный государству, на которую она напала. Одними из самых известных случаев в истории являются выплаты репараций Германией после проигрыша в двух мировых войнах, инициатором которой было это государство.

В то время как правительство Украины передало на рассмотрение СНБО предложение по изъятию активов бывшего Сбербанка и ПИБ. Также предлагалось оставить 3 миллиарда гривен для Фонда гарантирования вкладов для выплат кредиторам.

Почему процесс затянулся и какие предложения по передаче активов

Первый заместитель министра экономики Денис Кудин рассказал, что только сейчас Кабмин преследует цель рассмотреть решение о распределении активов "дочек" российских банков между разными государственными структурами Украины.

По его словам, этот процесс затянулся на более длительный период, чем ожидалось, поскольку нужно выполнять все требования для соблюдения законных процедур. Одна из ключевых задач – чтобы в будущем не было веских оснований обжаловать эти решения в судах со стороны предыдущих владельцев банков. Еще один фактор влияния – нужно решить, кто именно будет управлять конфискованными активами.

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Добавим, согласно закону, который был принят в апреле, говорится, что эти активы можно передать исключительно отдельным государственным предприятиям. В правительстве объяснили, что это Национальный фонд инвестиций Украины. Это учреждение создали в 2021 году, однако оно до сих пор не начало операционную деятельность.

В то время как чиновник подчеркнул, что на балансе банков есть разные активы, поэтому было бы уместно разделить их между разными государственными структурами. Он добавил, что этот вариант поддерживают представители разных ведомств. В частности, подразумевают следующие опции: