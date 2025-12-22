Ця країна скуповує золото Росії: обсяги вражають
- У листопаді Китай купив у Росії золото на 961 мільйон доларів, що є рекордним обсягом за останні роки.
- За 11 місяців 2025 року загальна вартість придбаного Китаєм золота у Росії склала майже 1,9 мільярда доларів.
Ще у листопаді Пекін придбав значну кількість золота у Росії. Це рекордні обсяги за останні декілька років. Загалом протягом останнього місяця осені Росією в Китай було продано золота на 961 мільйон доларів.
Скільки російського золота купив Пекін у листопаді?
Протягом жовтня Китай купив загалом дещо менше золота, на суму – 930 мільйонів доларів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Deutsche Welle.
Скільки золота купив Китай у Росії у 2025 році:
- за 11 місяців 2025 року, Китай придбав російського золота на майже – 1,9 мільярда доларів;
- водночас, з січня по вересень Китай придбав золота у Росії всього на 9 мільйонів доларів;
- річ у тім, що найбільше золота продавалось саме у жовтні та листопаді.
Зауважимо, що торік обсяги закупівель російського золота з боку Китаю були значно менші. Загалом за 2024 було продано цього металу на 223 мільйони доларів.
Зверніть увагу! Реальні обсяги закупівель золота Китаєм у Росії можуть бути більшими у як мінімум 10 разів.
Ще станом на літо 2025, загальні обсяги закупівель дорогоцінних металів Китаєм з Росії оцінювались у мільярд доларів. Яка точна частка золота з цієї кількості – невідомо, повідомляє Bloomberg.
Що відомо про закупку російського золота Китаєм?
За рік експорт дорогоцінних металів з Росії у Китай, фактично, подвоївся. Це можна побачити, зокрема, за обсягами закупівель золота. Водночас Пекін купує і інші російські дорогоцінні метали, наприклад, срібло.
Китай офіційно повідомив, що з січня по вересень 2025 року було придбано лише 23,95 тонни золота. Водночас аналітики вважають, що реальна цифра – 250 тонн. До того ж більша частина цього золота – з Росії.
Важливо знати! Росія та Китай поглиблюють співпрацю у багатьох галузях. Зокрема, у сфері нафти. Тако між країнами тісна взаємодія у сфері торгівлі.