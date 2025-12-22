Ця країна скуповує золото Росії: обсяги вражають

Ще у листопаді Пекін придбав значну кількість золота у Росії. Це рекордні обсяги за останні декілька років. Загалом протягом останнього місяця осені Росією в Китай було продано золота на 961 мільйон доларів.

Скільки російського золота купив Пекін у листопаді?

Протягом жовтня Китай купив загалом дещо менше золота, на суму – 930 мільйонів доларів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Deutsche Welle.

Скільки золота купив Китай у Росії у 2025 році:

за 11 місяців 2025 року, Китай придбав російського золота на майже – 1,9 мільярда доларів;

водночас, з січня по вересень Китай придбав золота у Росії всього на 9 мільйонів доларів;

річ у тім, що найбільше золота продавалось саме у жовтні та листопаді.

Зауважимо, що торік обсяги закупівель російського золота з боку Китаю були значно менші. Загалом за 2024 було продано цього металу на 223 мільйони доларів.

Зверніть увагу! Реальні обсяги закупівель золота Китаєм у Росії можуть бути більшими у як мінімум 10 разів.

Ще станом на літо 2025, загальні обсяги закупівель дорогоцінних металів Китаєм з Росії оцінювались у мільярд доларів. Яка точна частка золота з цієї кількості – невідомо, повідомляє Bloomberg.

Що відомо про закупку російського золота Китаєм?

За рік експорт дорогоцінних металів з Росії у Китай, фактично, подвоївся. Це можна побачити, зокрема, за обсягами закупівель золота. Водночас Пекін купує і інші російські дорогоцінні метали, наприклад, срібло.

Китай офіційно повідомив, що з січня по вересень 2025 року було придбано лише 23,95 тонни золота. Водночас аналітики вважають, що реальна цифра – 250 тонн. До того ж більша частина цього золота – з Росії.

Важливо знати! Росія та Китай поглиблюють співпрацю у багатьох галузях. Зокрема, у сфері нафти. Тако між країнами тісна взаємодія у сфері торгівлі.