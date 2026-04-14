Скільки Росія заробила через зняття санкцій США

Кремль заробив значні кошти через часткове зняття санкцій проти Росії. Йдеться про рішення США дозволити іншим країнам купувати російську нафту, що перебуває в морі.

Який дохід отримує Росія від експорту нафти зараз?

Як показують дані Міжнародного енергетичного агентства, у березні Росія заробила 19 мільярдів доларів, повідомляє Aljazeera.

Минулого місяця експорт сирої нафти та нафтопродуктів з Росії зріс до 7,1 мільйона барелів на день. Для порівняння, у лютому ці обсяги складали – 320 тисяч барелів.

За даними Міжнародного енергетичного агентства, доходи Росії від експорту нафти майже подвоїлися в березні після того, як Москва отримала послаблення санкцій, спрямованих на пом'якшення зростання цін на енергоносії під час війни США та Ізраїлю проти Ірану,

– вказує видання.

Зауважимо, США послабили санкції проти російської нафти ще у березні. Цим рішенням, американський уряд дозволив купівлю сировини з Росії. Проте, усе ж діють певні обмеження, повідомляє Reuters.

Зокрема, дозволяється купівля виключно тої російської нафти, яка застрягла в морі. Дозвіл мав діяти лише протягом 30 днів – до півночі 11 квітня.

Наразі, як відомо, США можуть продовжити дію послаблень для російської нафти та нафтопродуктів. Адже ситуація на Близькому Сході залишається напруженою, повідомляє Reuters.

