Готові діяти: саме так США перекриють нафтові потоки Кремля

США готові посилювати вплив проти Кремля. Йдеться саме про обмеження можливостей Росії експортувати нафту. Зокрема, можливий арешт нафтових танкерів.

Що можуть зробити США?

Під час спілкування з пресою в Києві американський сенатор Шелдон Вайтгаус вказав, що настав час припинити лише паперові заборони та перейти до реальних дій у морі, повідомляє Укрінформ.

Читайте також Максимально підтримує Росію: хто зараз купує найбільше російської нафти

Як вказав сенатор, під час Мюнхенської конференції нарешті було досягнуто розуміння, що важливо знищити тіньовий флот Росії. Лише таким чином можна зменшити фінансування війни проти України.

Шелдон Вайтгаус Сенатор Сполучених Штатів Америки Я хотів би зазначити що, здається, існує справді новий імпульс не лише у Сполучених Штатах, а й серед багатьох зацікавлених сторін, які були присутні на Мюнхенській конференції з безпеки щодо набагато агресивнішого вирішення проблеми тіньового флоту, який обслуговує російську нафтову машину.

За словами Вайтгауса, наразі план такий:

Проведення цифрового контролю. Йдеться про посилення відстеження суден. Річ у тім, що ці танкери спеціально вимикають системи моніторингу, аби їх не можна було побачити.

Обов'язкова деанонімізація. Тобто, має бути розкрито справжніх власників танкерів (часто реєстрація цих суден фіктивна).

Страховий тиск. "Постраждати" мають компанії, які продовжують страхувати судна тіньового флоту.

Вайтгаус навів приклад ефективності силового методу. Сенатор згадав ситуацію у Венесуелі, повідомляє РБК-Україна.

Ми повинні бути готові зробити те, що було зроблено з танкером тіньового флоту Венесуели: висадитися на судно та захопити його, якщо це буде необхідно,

– сказав сенатор.

Як США прагнуть зупинити війну в Україні?