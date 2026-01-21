Удар для Кремля: саме так зміниться ціна російської нафти з 1 лютого

Євросоюз ухвалив рішення про зміну цінової стелі на російську нафту. Зміни наберуть чинності з 1 лютого 2026 року. Тобто, до кінця січня цінова стеля буде на колишньому рівні.

Яка буде нова цінова стеля на російську нафту?

Нова цінова стеля на російську нафту складатиме – 44,10 доларів за барель, повідомляє Рада Євросоюзу.

Читайте також Офіційне працевлаштування осіб з інвалідністю: які пільги отримають роботодавці

Важливо! Корекція цінової стелі відбуватиметься через спеціальний механізм.

Сьогодні вперше буде застосовано новий автоматичний і динамічний механізм адаптації цін на російську сиру нафту в рамках обмеження цін на нафту. Починаючи з 15 січня, старі контракти, укладені за попереднім обмеженням цін, можуть бути виконані протягом 90 днів,

– вказала Рада ЄС.

Цей механізм адаптації фіксує, що максимальна ціна на російську нафту буде нижча на 15% за середню ринкову вартість марки Urals за попередній звітний період. Тобто, протягом останніх 22 тижнів.

Наразі ЄС має намір переглядати price cap – ціну на російську нафту кожні пів року. Проте є виключення. Позачергові зміни відбуватимуться, якщо виникнуть непередбачувані обставини. Наприклад, сильні зміни на світовому ринку нафти.

До рішення ЄС доєдналася і Велика Британія. Країна утвердила свої умови, повідомляється на сайті британського уряду.

Контракти на нафту, укладені за попередньою стелею в 47,6 долара за барель до 23:01 31 січня 2026 року, потрапляють у період згортання; ці контракти можуть бути виконані за умови, що нафту буде відвантажено в порту призначення до 22:59 16 квітня 2026 року,

– ухвалив уряд Великої Британії.

Що відбувалося з ціновою стелею на російську нафту раніше?