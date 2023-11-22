Росія скоротила експорт нафти перед зустріччю ОПЕК+

Найближчими вихідними має відбутися зустріч Організації країн-експортерів нафти, де головним питанням буде скорочення видобутку нафти. Тим часом Росія зменшила обсяг морських постачань, після різкого зростання в жовтні.

Скільки нафти постачає Росія

Близько двох тижнів тому Росія відвантажувала близько 2,7 мільйона барелів нафти на добу. Це на 580 тисяч барелів на добу менше, порівняно з останнім показником за період до 12 листопада. Виходить, що це найбільше тижневе падіння за останні 4 місяці.

Читайте також Ажіотаж не стихає: скільки можна заробити, якщо замість iPhone обрати акції Apple

А середній чотиритижневий потік впав до 3,23 мільйона барелів на день, що приблизно на 200 тисяч барелів на добу нижче за показник за період до 12 листопада.

На початку серпня Росія заявила про намір продовжити обмеження на експорт нафти на рівні 300 тисяч барелів щоденно нижче середнього рівня травня-червня до кінця поточного року. Ця стратегія була підтверджена на початку поточного місяця.

Обсяги переробки нафти в Росії на тиждень до 15 листопада зросли до максимального рівня за останні три місяці, оскільки нафтопереробні підприємства країни відновили більшу частину своїх потужностей після сезонного технічного обслуговування.

Ситуація з видобутком

Зустріч виробників нафти ОПЕК+, яку спільно очолюють Росія та Саудівська Аравія, відбудеться у Відні 26 листопада. Під час зустрічі буде обговорення реакції на погіршення ситуації на нафтовому ринку і встановлення цілей видобутку на першу половину 2024 року.

Сполучені Штати наклали санкції на три судноплавні компанії, розташовані в Об'єднаних Арабських Еміратах, за порушення цінових обмежень на російську нафту в 60 доларів за барель під час другого раунду штрафних санкцій.

Крім того, тижневі доходи Кремля від експортного мита на нафту також впали — до найнижчого рівня за останні два місяці. Це при тому, що в листопаді була вища ставка мита, і це частково компенсувало падіння обсягів.

Вже в наступному році російські компанії сплачуватимуть більший податок на видобуток нафти.