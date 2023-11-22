Россия сократила экспорт нефти перед встречей ОПЕК+

В ближайшие выходные должна состояться встреча Организации стран-экспортеров нефти, где главным вопросом будет сокращение добычи нефти. Тем временем Россия снизила объем морских поставок, после резкого роста в октябре.

Сколько нефти поставляет Россия

Около двух недель назад Россия отгружала около 2,7 миллиона баррелей нефти в день. Это на 580 тысяч баррелей в сутки меньше по сравнению с последним показателем за период до 12 ноября. Выходит, что это самое большое недельное падение за последние 4 месяца.

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А средний четырехнедельный поток упал до 3,23 миллиона баррелей в день, что примерно на 200 тысяч баррелей в сутки ниже показателя за период до 12 ноября.

В начале августа Россия заявила о намерении продлить ограничения на экспорт нефти на уровне 300 тысяч баррелей ежедневно ниже среднего уровня мая-июня до конца текущего года. Эта стратегия подтверждена в начале текущего месяца.

Объемы переработки нефти в России на неделю до 15 ноября выросли до максимального уровня за последние три месяца, поскольку нефтеперерабатывающие предприятия возобновили большую часть своих мощностей после сезонного технического обслуживания.

Ситуация с добычей

Встреча производителей нефти ОПЕК+, совместно возглавляемая Россией и Саудовской Аравией, состоится в Вене 26 ноября. В ходе встречи будет обсуждение реакции на ухудшение ситуации на нефтяном рынке и установление целей добычи на первую половину 2024 года.

Соединенные Штаты наложили санкции на три судоходных компании, расположенных в Объединенных Арабских Эмиратах, за нарушение ценовых ограничений на российскую нефть в 60 долларов за баррель во время второго раунда штрафных санкций.

Кроме того, недельные доходы Кремля от экспортной пошлины на нефть также упали. до самого низкого уровня за последние два месяца. Это при том, что в ноябре была более высокая ставка пошлины, и это частично компенсировало падение объемов.

Уже в будущем году российские компании будут платить больший налог на добычу нефти.