"Ми впораємося" – в Індії запевнили, що зможуть "задовольнити свої потреби" без російської нафти
- Індія готова задовольнити свої нафтові потреби без постачання до своєї країни російської нафти.
- Міністр нафти Індії Гардіп Сінгх Пурі заявив, що країна вже диверсифікувала джерела постачання нафти, перейшовши від 27 до 40 країн.
Індія впевнена, що зможе задовольнити свої потреби в нафті за рахунок альтернативних джерел. Цей варіант можливий, якщо постачання з Росії буде порушено через вторинні санкції.
Чи зможе Індія не користуватися російською нафтою?
Таку заяву зробив міністр нафти Індії Гардіп Сінгх Пурі, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.
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Цього тижня Дональд Трамп попередив, що країни, які купують російський експорт, можуть потрапити під санкції, якщо Москва не досягне мирної угоди з Україною протягом 50 днів. До того ж генсекретар НАТО Марк Рютте застеріг, що деякі країни, можуть постраждати від санкцій, якщо продовжать вести бізнес із Росією.
Пурі зазначив, що Індія зможе впоратися з можливими проблемами, спричиненими зупинкою російського імпорту, завдяки постачанню з інших країн. Він наголосив, що на ринок виходять нові постачальники, такі як Гайана.
Крім того, зростають поставки від чинних виробників, зокрема Бразилії та Канади. Ба більше, Індія також активізує власну розвідку і видобуток нафти.
Я зовсім не хвилююся. Якщо щось трапиться – ми впораємось,
– сказав Пурі.
Він додав, що Індія вже диверсифікувала джерела постачання. Країна перейшла від приблизно 27 країн, у яких купували раніше, до близько 40 країн зараз.
У відповідь на заяву Рютте, речник МЗС Індії Рандгір Джайсвал зазначив, що забезпечення енергетичних потреб – це "першочергова пріоритетна мета" країни, при реалізації якої Індія керується пропозиціями на ринку та «поточними глобальними обставинами».
Зауважте! Джайсвал наголосив, що Індія особливо застерігає від подвійних стандартів у цьому питанні.
Що відомо про імпорт нафти з Росії до індії?
Імпорт нафти Індією з Росії дещо зріс у першій половині цього року: приблизно половину всіх закупівель у Москви здійснили приватні нафтопереробні компанії Reliance Industries Ltd та Nayara Energy. Однак у разі припинення поставок, державна компанія Indian Oil Corp повернеться до схеми постачань, яка діяла до початку війни в Україні, коли частка російської нафти в імпорті Індії становила менш як 2%.