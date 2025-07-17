"Ми впораємося" – в Індії запевнили, що зможуть "задовольнити свої потреби" без російської нафти

Індія впевнена, що зможе задовольнити свої потреби в нафті за рахунок альтернативних джерел. Цей варіант можливий, якщо постачання з Росії буде порушено через вторинні санкції.

Чи зможе Індія не користуватися російською нафтою?

Таку заяву зробив міністр нафти Індії Гардіп Сінгх Пурі, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Цього тижня Дональд Трамп попередив, що країни, які купують російський експорт, можуть потрапити під санкції, якщо Москва не досягне мирної угоди з Україною протягом 50 днів. До того ж генсекретар НАТО Марк Рютте застеріг, що деякі країни, можуть постраждати від санкцій, якщо продовжать вести бізнес із Росією.

Пурі зазначив, що Індія зможе впоратися з можливими проблемами, спричиненими зупинкою російського імпорту, завдяки постачанню з інших країн. Він наголосив, що на ринок виходять нові постачальники, такі як Гайана.

Крім того, зростають поставки від чинних виробників, зокрема Бразилії та Канади. Ба більше, Індія також активізує власну розвідку і видобуток нафти.

Я зовсім не хвилююся. Якщо щось трапиться – ми впораємось,

– сказав Пурі.

Він додав, що Індія вже диверсифікувала джерела постачання. Країна перейшла від приблизно 27 країн, у яких купували раніше, до близько 40 країн зараз.

У відповідь на заяву Рютте, речник МЗС Індії Рандгір Джайсвал зазначив, що забезпечення енергетичних потреб – це "першочергова пріоритетна мета" країни, при реалізації якої Індія керується пропозиціями на ринку та «поточними глобальними обставинами».

Зауважте! Джайсвал наголосив, що Індія особливо застерігає від подвійних стандартів у цьому питанні.